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AI削弱思考力 閃卡訓練防腦退化

編譯林思牧／綜合報導
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想學習如何使用Anki記憶系統，在YouTube上用
想學習如何使用Anki記憶系統，在YouTube上用"Anki"搜尋，譬如這則視頻是ClaudiaEGreen製作的。(youtube.com)

人工智慧和TikTok讓人變笨了，但有些人用電子閃現記憶卡來增進腦力，免得自己和其他人一樣漸漸頹廢。

舊金山標準報報導，在轉學到柏克萊加大" rel="155062">柏克萊加大之前，蒙恩（Saul Munn）製作了數十張閃現卡片來測試自己對新城市佈局的熟悉程度。「搬來之後，我立刻就熟悉了周圍的環境，」這位22歲的哲學系大四學生說道，「我開車從來不用谷歌地圖。雖然我花了很多時間反覆練習，實際上我還是節省了時間。」

這些柏克萊地理的電子卡片只是蒙恩超過2200張閃卡收藏的一小部分。他用卡片記憶弗羅斯特（Robert Frost）的詩和學習演化生物學，也用它來提醒自己思考值得感恩的事情，例如運動後獲得的愉悅感。他每天都會複習這些卡片，並使用開源的卡片應用程式Anki來記錄進度。

蒙恩是使用數位記憶卡（digital flash cards或稱「間隔重複記憶系統」（spaced repetition memory systems））來提升思考能力和記憶資訊的群體中的一員，儘管這個群體規模還小，但正在不斷壯大。自2024年以來，人們對這種方法的興趣顯著增長，當時播客主持人帕特爾（Dwarkesh Patel）開始在推特上分享他使用記憶卡輔助閱讀的經驗。

Stripe創始人科里森（Patrick Collison）、O'Reilly Media的奧萊利（Tim O′Reilly）、舊金山街頭藝術家fnnch以及Quizlet創始人薩瑟蘭（Andrew Sutherland）都是Orbit的投資人，Orbit是一款由柏克萊記憶系統研究員馬圖沙克（Andy Matuschak）開發的間隔重複教育工具。間隔重複是Alpha Schools所使用軟體的核心，Alpha Schools是一家擁有13個美國校區的科技型私立學校。

馬圖沙克說，在灣區「我認識100多人以非常廣泛且富有創意的方式運用間隔重複記憶法。」

同時，許多人擔憂社媒和AI對認知能力的影響。大量論文指出，AI的廣泛應用與批判性思考能力的下降之間存在關聯。一項研究發現，從2006年到2018年，美國人的平均智商有所下降。

但記憶閃卡似乎帶來了希望，「我徹底迷上了它，」AI商業顧問伯格（Eleanor Berger）說道，她擁有一套包含約2萬3000張卡片的Anki記憶系統。「所有我認為我應該記住的東西都在裡面。」

精華 FAQ

  • 他為了熟悉新城市的道路與環境，先用閃卡反覆記憶地理資訊。結果到校後很快上手，甚至開車不必依賴Google地圖，認為這種練習雖花時間卻有效。

  • 文章核心工具是數位閃卡與間隔重複記憶系統，常見應用如Anki與Orbit。使用者透過定期複習，把詩歌、學科知識與生活提醒持續寫入長期記憶。

  • 報導先指出外界擔心AI與社媒使批判性思考下降，再對照閃卡社群的興起，強調有人以主動記憶和反覆練習對抗認知退化，視其為提升腦力的解方。

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