涉柏克萊加大宿舍性侵兒童 男遭逮捕

加州大學警局（UCPD）將嫌犯韋斯利（Quaylin Wesley）拘押，並於周六晚間將其移送監獄收押。（取自加州大學警局官網）

一名27歲的委利賀市(Vallejo)男子因涉嫌在柏克萊 加大" rel="155062">柏克萊加大 宿舍內性侵兒童，已遭警方逮捕。校園警察表示，隨著調查深入，案情嚴重程度遠超初步研判。

加州大學 警局（UCPD）於上周六下午將嫌犯韋斯利（Quaylin Wesley）拘押，並於晚間將其移送監獄收押。韋斯利面臨多項重罪指控，包括一級入室盜竊、對14歲以下兒童實施猥褻行為，以及對未成年人實施雞姦罪。

此案起因於上周六一宗在校內宿舍通報的性侵案件。據柏克萊當地媒體報導，韋斯利當時擔任夏令營輔導員一職。柏克萊校方發言人向該媒體表示，該夏令營並非由校方負責管理。目前，夏令營名稱及事發宿舍均未對外公開。

根據韋斯利的領英個人檔案，他在屋崙法語特許學校擔任體育老師不滿一年。該校網站此前曾將韋斯利列於教職員名單之中，但其個人資料目前已遭移除。

當局尚未公布性侵案件的詳細經過。本次逮捕行動發生於UCPD發出校園警報數小時之後。警方最初將此案定性為「性侵未遂」，但柏克萊加大發言人吉爾摩（Janet Gilmore）向SFGATE分享的社區公告顯示，案件性質已有所更新。

公告中指出：「經後續調查，UCPD確認本次事件為已遂性侵案，而非未遂。」

根據阿拉米達縣監獄紀錄，韋斯利於上周六下午約2時21分在柏克萊遭到逮捕，保釋金訂為42萬5000美元。他預計將於周三上午出庭受審。

圖為柏克萊加大。（本報檔案照）