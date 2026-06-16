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卡達資助千名球迷來美助陣世足 全額招待機票、住宿與交通

記者王子涵／舊金山報導
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卡達政府全額資助千名球迷赴美加觀賞世界盃比賽。圖為上周五卡達球迷在舊金山遊行，為...
卡達政府全額資助千名球迷赴美加觀賞世界盃比賽。圖為上周五卡達球迷在舊金山遊行，為卡達國家隊世界盃首戰造勢。（卡達足球協會官網）

世界盃賽事在灣區登場，卡達球迷近日在舊金山海濱集體亮相。據報導，卡達政府與卡達足球協會安排約1000名卡達球迷赴美觀賽，提供包機、住宿及城市間交通等全額招待行程，並在舊金山安排球迷遊行，為卡達國家隊世界盃首戰造勢。

這批卡達球迷上周五在舊金山渡輪大廈（Ferry Building）前及內河碼頭（Embarcadero）一帶列隊行進，揮舞國旗、高喊口號，為在聖塔克拉拉的舊金山灣體育場(即李維球場)出戰瑞士的卡達隊加油。卡達足球協會隨後發布活動影片，稱這是「球迷在舊金山遊行，支持卡達國家隊世界盃首秀」。

這場遊行引發外界關注，原因不只是規模龐大，更在於背後由卡達官方出資安排。據報導，卡達足球協會與政府合作，提供1000名卡達球迷全額旅費，包括飛往美國的包機、在多座城市的飯店住宿，以及舊金山、溫哥華、西雅圖等比賽城市之間的交通安排。部分在美國及加拿大就讀的卡達學生，也獲邀參與觀賽行程。

和一般國家球迷自費遠征不同，卡達這次明顯希望透過組織化方式，在世界盃賽場外展現國家形象與球迷聲勢。報導指出，入住舊金山市中心飯店的球迷被要求參加周五遊行；若住在半島其他地區飯店，則可選擇是否參與。

卡達在2022年世界盃以主辦國身分自動取得參賽資格，本屆則是首次真正透過資格賽晉級世界盃正賽。因此，卡達官方對球隊表現與國際形象格外重視。透過大規模動員球迷赴美，卡達不僅希望在球場內製造主場般氣氛，也希望在舊金山、溫哥華、西雅圖等城市留下鮮明的國家存在感。

不過，這類官方資助球迷的做法也引發討論。卡達在2022年主辦世界盃期間，曾被報導出資邀請其他國家球迷前往觀賽，但部分安排附帶要求，包括回報社群媒體上批評卡達的貼文。此次赴美觀賽行程是否也有類似規定，目前尚無更多細節，但周五的舊金山遊行被認為至少帶有一定官方動員色彩。

相較之下，其他國家球迷多半需要自行負擔高昂旅費與票價。周六卡達對瑞士的比賽最終以1比1踢平，卡達隊取得不錯開局，但部分瑞士球迷對旅費與票價感到吃不消。有瑞士球迷受訪時表示，美國、尤其加州的消費「實在太貴」。

灣區本周仍將持續迎來世界盃賽事。舊金山灣體育場接下來將於16日舉行約旦對奧地利之戰，土耳其與巴拉圭也將於周五在此交手。至於卡達隊，接下來將前往溫哥華出戰加拿大，之後再於6月24日在西雅圖對上波士尼亞。

精華 FAQ

  • 卡達政府與足球協會替約一千名球迷安排包機、飯店住宿，以及舊金山、溫哥華、西雅圖等城市間交通，讓球迷可全額受招待前往各地觀賽。

  • 球迷在渡輪大廈與內河碼頭一帶列隊前進，揮舞國旗並高喊口號，為卡達對瑞士的首戰加油，卡達足球協會也發布影片宣傳這場活動。

  • 因為這不只是球迷遠征，而是由官方大規模動員，目的在於塑造國家形象與球場氣勢；加上過去曾有類似爭議，因此格外受到檢視。

舊金山 世界盃 灣區

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