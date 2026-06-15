金山80號碼頭鯨屍 確認為今年第4頭遭船撞死灰鯨

海洋哺乳動物中心指出，今年截至目前，灣區已累計發現12頭死亡灰鯨，其中4頭被確認死於疑似船隻撞擊事故。示意圖。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山80號碼頭附近一頭成年雄性灰鯨遭船舶撞死，成為灣區今年第12頭死亡灰鯨中的第4起疑似船撞案例。

舊金山 80號碼頭（Pier 80）附近在最近發現一頭成年灰鯨的屍體，經解剖確認死因為船舶撞擊。海洋哺乳動物中心（The Marine Mammal Center）日前表示，這是今年灣區 發現的第12頭死亡灰鯨，也是第4頭確認死於疑似船隻撞擊的灰鯨。

海洋哺乳動物中心表示，研究人員於4日接獲通報，發現一頭成年雄性灰鯨陳屍於舊金山80號碼頭附近水域。工作人員隨後將鯨魚拖運至天使島州立公園（Angel Island State Park），並進行屍體解剖。

調查結果顯示，鯨魚身上有明顯鈍器撞擊造成的創傷，包括脊椎骨折及頭骨後方大面積出血，與船舶撞擊造成的傷勢相符。

海洋哺乳動物中心指出，今年截至目前，灣區已累計發現12頭死亡灰鯨，其中4頭被確認死於疑似船隻撞擊事故。專家表示，隨著春夏季灰鯨遷徙進入舊金山灣活動，船舶與鯨魚發生碰撞的風險也隨之增加。

值得注意的是，這兩起最近確認的灰鯨撞擊死亡案例，均發生在AI鯨魚監測系統「WhaleSpotter」正式上線之後。

WhaleSpotter利用熱成像攝影機與人工智慧技術，全天候監測舊金山灣水域，透過偵測鯨魚噴氣水柱及熱源訊號，可在最遠兩海里範圍內發現鯨魚活動。系統發現目標後，會由專家進一步確認，再將資訊發布至「Whale Safe」平台，提醒船舶駕駛員避開鯨魚出沒區域，以降低碰撞風險。

海洋哺乳動物中心在社群媒體發文表示，每一次死亡調查及持續性的海洋生態監測工作，都有助於研究人員了解灰鯨行為模式的變化，並尋找更有效的保護措施。

中心表示，希望新部署的熱成像攝影設備，以及「Whale Smart」等保育計畫，能進一步提高鯨魚偵測能力，及時向船舶操作人員發出警示，減少類似悲劇再次發生。