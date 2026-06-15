慧智基金會海外青少年夏令營 傳承傳統文化

圖為僑教中心主任莊雅淑（後排左四）與臺體大青年老師合影。(僑教中心提供)

AI摘要 文章摘要整理： 慧智文教基金會在北加州灣區六市舉辦海外僑民青少年夏令營，以多元課程推廣台灣傳統文化，吸引近150名學童參與成果展。

北加州灣區 慧智文教基金會主辦2026年海外僑民青少年夏令營安排於佛利蒙、庫比蒂諾、巴洛阿圖、桑尼維爾、薩拉度加及聖馬刁等六個城市舉辦「中華文藝陶冶營」七個營隊，提供灣區海外青少年在暑假期間有一個舒展身心、瞭解父母親故鄉台灣的傳統文化的好去處。

第一周於6月8日至12日在佛利蒙市Meloney Elementary School舉辦，金山灣區文教中心主任莊雅淑、基金會董事蔡仁達受邀出席12日成果展暨結業活動。

主任莊雅淑感謝慧智文教基金會營隊為繫僑青傳承文化所做的努力，並肯定基金會以文化傳承為使命，配合僑委會推廣台灣傳統文化，使海外僑胞第二代、第三代及本地主流社區的子女，得以透過為期一周豐富多元的文化薰陶課程，體驗深具意義的文化魅力，度過了一個難忘的暑期活動。

慧智文教基金會執行長賴美智表示，夏令營活動始於1997年，迄今已有31年，迄今已累計逾兩萬多名學員參與。本次營隊由國立臺灣師範大學、國立臺灣體育運動大學及本地文化教師擔任授課教師及TA，課程包含豆腐文化、彩繪葫蘆、捏麵人、皮影戲、元宵趣味燈謎、民俗舞蹈等多元文化及團體活動等，不僅帶領學童實地又深刻解傳統文化，亦可累積多元文化常識，讓孩子由學習中體驗並認識傳統文化，達到薪火相傳，各營隊小隊也特別用傳統美食燒餅、油條、鍋貼、春捲等來命名，趣味十足。

舉辦夏令營已在僑胞子弟心中種下傳承台灣傳統文化的種子，在夏令營成果展中，學童展示在夏令營期間所學到的技能和知識，充分展示文化的多樣性和青少年們的創意才華，家長無不以手機補捉學童最精彩鏡頭，計有近150位學童、在地文化教師、海外教師、青年志工TA約300人參與。