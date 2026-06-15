專家：灣區市中心並未沒落 而是正在轉型

聖荷西市擁有San Pedro廣場、聖荷西鯊魚隊、聖荷西州立大學以及Adobe等公司，為市中心注入活力，並可能為未來發展播下種子。(圖取自聖荷西市府Blog)

AI摘要 文章摘要整理： 專家指出，灣區市中心在疫情與遠距辦公衝擊下並非衰退，而是隨交通、住房與混合使用趨勢轉型，重新形成更具活力的城市核心。

一個多世紀以來，市中心隨著科技進步與公共政策的變化，不斷發展。新冠疫情 與遠距辦公興起，帶來最新的挑戰，但對於許多城市設計專家來說，與其說是一場危機，不如說是一個重新定義灣區 、乃至更寬廣地區市中心的未來機會。

聖荷西信使報報導，舊金山加州 藝術學院城市史學家、榮譽教授史瓦哲 (Mitchell Schwarzer) 表示，這是一個充滿活力的時代，在過去數百年裡一直如此。市中心從未有過「長期穩定時期」。

「市中心」的概念，幾乎是美國獨有。數個世紀以來，歐洲與亞洲的城市中心，都以古老的皇室和宗教中心為核心，並以城牆為界。但現代美國城市尤其容易受到工業革命帶來新技術影響，這些技術塑造經典市中心。

首先是交通，20世紀初，纜車、有軌電車與電車等新型交通工具的出現，人們可以居住在離工作地點更遠的地方，同時也促使商家將店鋪選址在市中心線路交匯的車站附近。摩天大樓興建，使得市中心的人口密度越來越高，越來越多的上班族在越來越小空間辦公。

更高的建築和更快捷的交通共同作用，將曾經集住宅、商業、宗教和社會功能於一體的地區，幾乎完全轉變為商業和政府中心。玻璃和鋼鐵結構的摩天大樓在全國各地拔地而起，帶來市中心的鼎盛時期。聚集可容納數千人的電影院、大型飯店和宴會廳，以及主導零售業的百貨公司。

2020年新冠疫情帶來大規模的隔離令，許多人被迫留在家中：遠離致命病毒，也遠離辦公室、零售店和餐廳。疫情限制措施重擊市中心。經過數月的隔離，城市居民和其他人逐漸習慣網上購物、外賣和居家辦公，這些最新挑戰也帶來警告，可能導致市中心沒落。

然而，舊金山設計與建築公司「Gensler」建築師兼策略師豪德(Randy Howder) 認為，這是一個巨大機會，任何改變都可能創造機會。

布魯金斯學會研究員Tracy Hadden Loh對市中心進行研究，指出混合辦公與遠距辦公將成為常態，疫情讓一件原本不可避免的事情變得無比顯而易見：那就是自然規律。

史瓦哲以聖荷西日本城為例，說明未來商店和住宅融合的可能景象，認為它們會變成巨型社區，將更多人吸引到市中心，可以開啟良性循環：隨著更多人居住在某個社區，會支持當地的商店和餐館，從而促使該地區對其他人更具吸引力，吸引他們前來。

屋崙與聖荷西已開始進行打造能夠促進市中心繁榮發展的空間與機會。屋崙市中心吸引更多住房開發。聖荷西市擁有San Pedro廣場、聖荷西鯊魚隊、聖荷西州立大學以及Adobe等公司，為市中心注入活力，並可能為未來發展播下種子。