史沃威爾席次特別選舉周二投票 勝者將接續任期至明年1月

東灣部分選民將於16日投票，在兩周內第二次選出史沃威爾的繼任者。圖為主要候選人之一瓦哈布。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 東灣第十四國會選區周二舉行特別選舉，選出史沃威爾臨時繼任者。

東灣第十四國會選區周二舉行特別選舉，選出史沃威爾臨時繼任者。 重點二： 若無候選人過半，前兩名將於8月18日再戰，填補剩餘任期。

若無候選人過半，前兩名將於8月18日再戰，填補剩餘任期。 重點三：瓦哈布與埃爾南德斯領先，背後分別獲勞工支持與企業資金挹注。

東灣部分選民將於16日(周二)再次投票 ，在兩周內第二次選出前聯邦眾議員史沃威爾 (Eric Swalwell)的繼任者。這次是臨時任期的特別選舉，勝者將完成史沃威爾剩餘任期，直到2027年1月為止。

聖荷西信使報報導，這可能是今年為填補史沃威爾的空缺而舉行的四次選舉中的第二次。選民必須在11名候選人中做出選擇，其中包括6月2日初選中競選第14國會選區代表的候選人。該選區涵蓋東灣和三谷的部分地區，包括佛利蒙、海沃、都布林和利佛摩等城市。

今年早些時候，史沃威爾因被指控與多名女性發生性行為不端而在4月突然退出公職和州長競選，導致他本屆剩餘任期和下一屆完整任期都懸而未決。

在兩次初選中都參選的候選人包括州參議員瓦哈布(Aisha Wahab)，最新計票結果顯示，她在之前的初選中獲得了超過38%的選票，很可能將進入11月的大選。舊金山灣區捷運（BART）董事會主席埃爾南德斯（Melissa Hernandez）以約17%的得票率位居第二。

「選民已經明確表達了他們的意願，」瓦哈布上五告訴信使報，「我總是會等到最終結果出來再做決定。」

如果6月2日的選舉結果最終確定，瓦哈布和埃爾南德斯可能會在11月的選舉中對決，以決定誰將正式擔任該職位。如果周二的特別選舉中沒有候選人獲得超過50%的選票，得票最高的兩名候選人將於8月18日參加另一場特別普選，以填補剩餘的臨時任期。

瓦哈布的競選財務記錄顯示，她得到了當地勞工組織和小型工人階級利益團體的大力支持。但記錄也顯示，一些財力雄厚的企業政治組織正在大力支持埃爾南德斯，她的競選團隊報告稱，他們從多個政治行動委員會獲得了超過160萬美元的獨立支出支持。

其他出現在周二特別選舉選票上的候選人包括民主黨人伊斯蘭尼（Rakhi Israni）。她是一位首次參選的候選人，自掏腰包為競選活動提供了超過100萬美元的資金；以及共和黨人溫迪黃（Wendy Huang）和馬爾多納多（Dena Maldonado）。最新計票結果顯示，溫迪黃在6月2日的初選中獲得了約13%的選票，伊斯蘭尼獲得12.95%，馬爾多納多獲得12.14%。

埃爾南德斯和伊斯拉尼是民主黨一項失敗計畫中的幾位候選人之二。該計畫旨在為特別選舉掃清障礙，並允許一位「臨時」候選人暫時填補史沃威爾的空缺，直至年底。這項主要由聖荷西聯邦眾議員羅芙根(Zoe Lofgren)牽頭的計畫，在幾位候選人在提交申請截止日期前不久仍然決定參選後，宣告失敗。

周二選票上的其他新候選人包括民主黨人科德斯(Alisha Cordes)、里德諾(Sheriene Ridenour)和蒂亞拉(Jot Thiara)，共和黨人湯姆王(Tom Wong)和吳(Jack Wu)，以及獨立候選人澤瓦洛斯(Victor Zevallos)。