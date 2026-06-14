哥倫比亞總統決選牽動美洲局勢 ACOM探討民主未來

哥倫比亞總統決選將於6月21日舉行，ACoM特別舉辦線上新聞簡報會，探討對民主治理、社會發展及區域穩定等的可能影響。（記者李怡/翻攝）

AI重點 文章重點整理： 重點一： ACoM舉辦線上簡報，聚焦哥倫比亞決選對美洲民主影響。

ACoM舉辦線上簡報，聚焦哥倫比亞決選對美洲民主影響。 重點二： 專家指出，和平協議、土地改革與移民政策是選戰核心。

專家指出，和平協議、土地改革與移民政策是選戰核心。 重點三：選舉結果將牽動區域穩定、人權保障與拉美民主韌性。

美國社群媒體（ACoM）12日舉辦全國線上新聞簡報會，以「超越左右之爭：哥倫比亞 選舉為何攸關整個美洲的民主」為主題，邀請學者與拉美研究專家共同分析即將於6月21日舉行的哥倫比亞總統決選。

與會者包括馬加洛尼（Beatriz Magaloni）、席耶拉（Alex Sierra）及奧提茲（Manuel Ortiz）等專家，從民主治理、社會發展及區域穩定等面向，探討這場備受關注的選舉對拉丁美洲乃至整個西半球的影響。

主辦方指出，此次哥倫比亞總統決選被視為近年來最重要的政治事件之一。候選人之間對於和平協議執行、土地改革、移民政策及國家未來發展方向存在明顯分歧，而哥倫比亞作為拉丁美洲重要國家，其選舉結果不僅影響國內政治，也可能牽動區域民主發展、人權保障及跨國移民趨勢。主辦方認為，在全球政治極化日益加劇的背景下，哥倫比亞的選擇將成為觀察民主制度韌性的重要指標。

來自史丹福大學的政治學教授馬加洛尼表示，哥倫比亞過去數十年來經歷武裝衝突、毒品暴力與政治分裂，如今正站在新的歷史轉折點。她指出，選舉不應被簡化為左右派對決，而應關注候選人如何回應治理挑戰、縮小社會不平等以及維護民主制度。她認為，哥倫比亞的經驗對整個美洲地區都具有借鏡意義。

從社會與基層角度出發，人類學家席耶拉指出，許多選民關心的核心問題其實是土地權益、地方發展及和平進程的延續。他認為，哥倫比亞社會長期受到衝突與流離失所問題影響，未來政府如何回應基層民眾需求，將決定國家能否實現更深層次的和解與穩定。

社會學家兼紀錄攝影師奧提茲則表示，從媒體與社會觀察角度來看，此次選舉反映出拉丁美洲各國共同面臨的挑戰，包括社會分化、資訊傳播以及公民參與等議題，而這些問題正逐漸超越國界。

與會專家一致認為，哥倫比亞總統決選的重要性已超越單一國家政治事件的範疇。無論選舉結果如何，都將對民主治理、人權發展、移民流動以及拉丁美洲區域合作產生深遠影響。主辦方表示，希望透過此次簡報會，協助媒體及社區更全面理解哥倫比亞選舉背後的歷史脈絡與現實意義，並持續關注這場牽動整個美洲未來的重要選舉。