我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歌手黃大煒驟逝 享壽61歲「你把我灌醉」紅透半邊天

NBA／封王戰飆45分比肩喬丹 尼克隊布朗森寫多項紀錄

水果糖葫蘆、寫書法、介紹麻將....日落區夜市迎端午

記者李怡/舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日落區夜市迎端午熱鬧登場，五個街區湧人潮。（記者李怡/攝影）
日落區夜市迎端午熱鬧登場，五個街區湧人潮。（記者李怡/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山日落區舉辦端午主題夜市，匯集美食、書法、麻將介紹與多元表演，吸引人潮並為社區商業與亞裔文化注入活力。

為迎接端午節與夏季來臨，舊金山日落區12日晚間舉辦「日落區夜市–龍舟節」街會活動，吸引大批民眾湧入Irving街20大道至25大道之間的五個街區。現場集結數十個美食攤位、文化展演、手工藝市集及社區團體展示，在涼爽的海霧天氣中，營造出濃厚的節慶氣氛。

此次活動由 Sunset Mercantile、Wah Mei、Into The Streets 及 ASIAN Inc. 共同主辦，是今年四場日落區夜市系列活動中的第二場。主辦單位以端午節及龍舟文化為主題，希望透過夜市串聯社區、支持小商家，同時展現亞裔文化特色。

活動從下午5點持續到晚上10點，Irving街兩旁擠滿人潮。民眾一邊品嘗街頭美食，一邊欣賞舞台表演及文化活動。許多家庭攜帶孩子前來，現場不時可見推著嬰兒車的家長，以及結伴而來的年輕族群，氣氛熱絡。

美食攤位成為全場焦點之一。除了各式亞洲風味小吃外，也有業者推出創意水果糖葫蘆，以草莓、葡萄及番茄等水果製成串燒，吸引不少民眾排隊購買。多家餐飲品牌和社區商家也設置快閃攤位，希望藉夜市帶動夏季消費人潮。

文化體驗區同樣受到歡迎。現場有書法家即席揮毫，為民眾書寫吉祥字句。也有社區團體展示麻將文化，向不同族裔民眾介紹華人傳統娛樂與規則。許多遊客駐足拍照、交流，展現濃厚的社區互動氛圍。

日落區夜市迎端午熱鬧登場，現場有書法家即席揮毫，為民眾書寫吉祥字句。（記者李怡/...
日落區夜市迎端午熱鬧登場，現場有書法家即席揮毫，為民眾書寫吉祥字句。（記者李怡/攝影）

日落區夜市迎端午熱鬧登場，有社區團體展示麻將攤位，向不同族裔民眾介紹華人傳統娛樂...
日落區夜市迎端午熱鬧登場，有社區團體展示麻將攤位，向不同族裔民眾介紹華人傳統娛樂與規則。（記者李怡/攝影）

表演方面，除了現場音樂演出外，愛爾蘭舞蹈團體帶來精彩演出，舞者隨著節奏整齊踏步，引來觀眾圍觀鼓掌。主辦單位表示，希望透過多元文化節目，反映日落區族裔融合的特色，讓不同背景居民都能找到參與感。

主辦單位指出，日落區夜市靈感來自亞洲夜市文化，不僅提供美食，更希望打造居民交流、支持在地商業及推廣藝術文化的平台。未來幾個月還將陸續舉辦其他主題夜市活動，持續為日落區商業走廊注入活力。

不少民眾稱，相較市中心大型活動，日落區夜市更具社區特色與親切感，在品嘗美食之餘，也能感受到鄰里間的人情味與文化交流，成為夏季周末最受歡迎的社區活動之一。

精華 FAQ

  • 活動在舊金山日落區Irving街20大道至25大道之間的五個街區舉行，從下午5點到晚上10點，現場聚集數十個攤位與社區團體，氣氛熱鬧。

  • 現場除了各式亞洲風味小吃，還有創意水果糖葫蘆、書法即席揮毫，以及社區團體介紹麻將文化，讓民眾邊逛夜市邊體驗傳統與創意。

  • 主辦單位希望透過夜市串聯社區、支持在地小商家，並以端午與龍舟文化為主軸，展現日落區的族裔融合與亞裔文化特色。

端午節 舊金山 亞裔

上一則

金山遊客受困懸崖7小時 消防員濃霧中完成高難度救援

下一則

金山動物園報喜 3隻企鵝寶寶報到

延伸閱讀

飯團首屆「FANS馬路生活節」聖荷西登場 大批民眾嘗美食

飯團首屆「FANS馬路生活節」聖荷西登場 大批民眾嘗美食

世華南加分會攜手西柯汶那 首屆電音珍奶節台灣蘭花參展

世華南加分會攜手西柯汶那 首屆電音珍奶節台灣蘭花參展
第二屆臺灣童玩節已於日前在紐約登場 從童玩到布袋戲 串聯文化與社群

第二屆臺灣童玩節已於日前在紐約登場 從童玩到布袋戲 串聯文化與社群
世界盃迎商機 舊金山20場觀賽派對、近百商家全面備戰

世界盃迎商機 舊金山20場觀賽派對、近百商家全面備戰
「一店一主題」打造台灣味 iTaiwan Foods庫市新門市開幕

「一店一主題」打造台灣味 iTaiwan Foods庫市新門市開幕

熱門新聞

全球旅遊搜尋平台Skyscanner的報告顯示，灣區是美國觀看本屆世界盃成本最低的地區。（美聯社）

門票貴、交通差、對外國人有敵意 世界盃受質疑

2026-06-08 19:55
谷愛凌加州的房屋前垃圾多引爭議。圖為谷愛凌日前在巴黎參加活動。（美聯社）

門前垃圾堆積 谷愛凌豪宅再陷風波 多次被舉報 與鄰居長期不合？

2026-06-11 02:20
聖荷西州大在一項電腦科學與科技技能評估中排名全美第二，擊敗一眾頂尖大學。（美聯社）

矽谷最強人才工廠出爐 科技巨頭瘋搶畢業生

2026-06-05 18:43
Fairfax Variety店內宛如仙境，店主Polly Knox自豪地稱其為「馬林縣最後一家5美分雜貨店」。（取自Google Maps）

灣區小鎮費爾法克斯充滿奇思妙想 驚喜1日遊勝地

2026-06-07 02:16
聖荷西的世界盃慶祝活動主要集中在市中心的San Pedro Square Market。(Google Maps)

聖荷西世界盃觀賽派對 免費看104場比賽

2026-06-10 02:20
圖為警員泰勒的隨身攝影機畫面，嫌犯在下車後立即開槍，泰勒連中數槍。警長劉力一曾表示，泰勒幸運生還，但將面臨長期的復健。（舊金山警局提供）

灣景區追捕槍戰畫面曝光 警員與乘客均中槍重傷送醫

2026-06-10 19:36

超人氣

更多 >
為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」

為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」
李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光

李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光
房屋淨值超過這數字 退休生活大致無憂

房屋淨值超過這數字 退休生活大致無憂
世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向

世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向
男星金澤猝死 前女友曝對話 他疑遭潛規則「身體已透支」

男星金澤猝死 前女友曝對話 他疑遭潛規則「身體已透支」