水果糖葫蘆、寫書法、介紹麻將....日落區夜市迎端午

日落區夜市迎端午熱鬧登場，五個街區湧人潮。（記者李怡/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山日落區舉辦端午主題夜市，匯集美食、書法、麻將介紹與多元表演，吸引人潮並為社區商業與亞裔文化注入活力。

為迎接端午節 與夏季來臨，舊金山 日落區12日晚間舉辦「日落區夜市–龍舟節」街會活動，吸引大批民眾湧入Irving街20大道至25大道之間的五個街區。現場集結數十個美食攤位、文化展演、手工藝市集及社區團體展示，在涼爽的海霧天氣中，營造出濃厚的節慶氣氛。

此次活動由 Sunset Mercantile、Wah Mei、Into The Streets 及 ASIAN Inc. 共同主辦，是今年四場日落區夜市系列活動中的第二場。主辦單位以端午節及龍舟文化為主題，希望透過夜市串聯社區、支持小商家，同時展現亞裔 文化特色。

活動從下午5點持續到晚上10點，Irving街兩旁擠滿人潮。民眾一邊品嘗街頭美食，一邊欣賞舞台表演及文化活動。許多家庭攜帶孩子前來，現場不時可見推著嬰兒車的家長，以及結伴而來的年輕族群，氣氛熱絡。

美食攤位成為全場焦點之一。除了各式亞洲風味小吃外，也有業者推出創意水果糖葫蘆，以草莓、葡萄及番茄等水果製成串燒，吸引不少民眾排隊購買。多家餐飲品牌和社區商家也設置快閃攤位，希望藉夜市帶動夏季消費人潮。

文化體驗區同樣受到歡迎。現場有書法家即席揮毫，為民眾書寫吉祥字句。也有社區團體展示麻將文化，向不同族裔民眾介紹華人傳統娛樂與規則。許多遊客駐足拍照、交流，展現濃厚的社區互動氛圍。

日落區夜市迎端午熱鬧登場，現場有書法家即席揮毫，為民眾書寫吉祥字句。（記者李怡/攝影）

日落區夜市迎端午熱鬧登場，有社區團體展示麻將攤位，向不同族裔民眾介紹華人傳統娛樂與規則。（記者李怡/攝影）

表演方面，除了現場音樂演出外，愛爾蘭舞蹈團體帶來精彩演出，舞者隨著節奏整齊踏步，引來觀眾圍觀鼓掌。主辦單位表示，希望透過多元文化節目，反映日落區族裔融合的特色，讓不同背景居民都能找到參與感。

主辦單位指出，日落區夜市靈感來自亞洲夜市文化，不僅提供美食，更希望打造居民交流、支持在地商業及推廣藝術文化的平台。未來幾個月還將陸續舉辦其他主題夜市活動，持續為日落區商業走廊注入活力。

不少民眾稱，相較市中心大型活動，日落區夜市更具社區特色與親切感，在品嘗美食之餘，也能感受到鄰里間的人情味與文化交流，成為夏季周末最受歡迎的社區活動之一。