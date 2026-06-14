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灣區世界盃首場賽事人潮稀落 下半場卡達扳平比分掀高潮

編譯廖宜怡／綜合報導
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由於天氣炎熱，李維球場13日世界盃咱場比賽部分看台觀眾稀稀落落。（美聯社）
由於天氣炎熱，李維球場13日世界盃咱場比賽部分看台觀眾稀稀落落。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

李維球場上演灣區首場世界盃賽事，卡達在補時扳平瑞士，拿下隊史首個世界盃積分；然而現場觀眾稀少、氣氛冷清，與賽事宣傳形成對比。

李維球場（Levi's Stadium）13日舉行2026年世界盃灣區首場賽事，由瑞士對陣卡達。原本沉悶的球賽，在卡達球員於下半場補時時攻入扳平比分的關鍵一球，才掀起高潮。

聖荷西信使報報導，卡達後衛胡赫（Boualem Khoukhi）13日在比賽接近尾聲時為卡達隊攻入關鍵一球，拿下該隊史上第一個世界盃積分，以1比1和瑞士打成平手。在終場哨響後，卡達隊球員激動得跪倒在地，既欣喜又難以置信，沉浸在遠道而來同胞們的歡呼聲中。

卡達球員阿菲夫（Akram Afif）說：「這是卡達隊世界盃史上奪得的第一分，我們感到非常、非常自豪。希望下一場比賽能拿下三分，這樣就可以創造雙倍歷史。」

不過，信使報表示，這場本該是灣區盛事的比賽，並未見到像世界盃廣告中那種球迷狂熱能量，氣氛平淡得像半職業球隊之間的友誼賽。

瑞士隊在這場賽事中大分時間都占據優勢，但只有被安排坐在第二層看台的瑞士超級球迷們會發出吶喊聲。卡達隊球迷則會在其球隊無力阻止瑞士隊進攻時，發出嘲諷的噓聲。一直到胡赫進球徹底改變比賽風向，球迷們才瞬間陷入瘋狂。

卡達隊在比賽接近尾聲時終於由後衛胡赫（前）踢進一球，與瑞士隊打成平手，全隊陷入狂...
卡達隊在比賽接近尾聲時終於由後衛胡赫（前）踢進一球，與瑞士隊打成平手，全隊陷入狂喜；原本氣氛平淡的現場，才瞬間轉為熱烈。（美聯社）

事實上，李維球場這場賽事並未坐滿觀眾，估計有數千個座位是空的，放眼望去觀眾稀稀落落。由於南灣地區13日氣溫高達華氏90度，被烈日照射的球場東側大部分座位都沒有人坐。

李維球場當日一杯啤酒賣23美元，一份墨西哥捲餅賣7美元，但國際遊客仍對這些價格令人咋舌的加州食物十分捧場。一位瑞士球迷被問到付這麼多錢買這些食品的看法時，他只是無可奈何地聳聳肩，笑了笑。

精華 FAQ

  • 比賽最後由卡達隊在下半場補時階段扳平比分，後衛胡赫攻入關鍵一球，將比數追成1比1，讓卡達拿到隊史第一個世界盃積分。

  • 因為球場並未坐滿，估計有數千座位空著，且高溫讓東側多數座位無人就坐，加上比賽大半時間沉悶，整體氣氛像友誼賽。

  • 雖然啤酒與餐點價格高昂，但國際遊客仍願意購買，顯示有一定熱情；只是整體到場人數不多，難以形成世界盃應有的狂熱氛圍。

灣區 世界盃 瑞士

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