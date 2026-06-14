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金山遊客受困懸崖7小時 消防員濃霧中完成高難度救援

記者李怡/舊金山報導
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周五一名登山客失足滑落陡峭懸崖的地點，就在舊金山城西盡頭的Lands End附近...
周五一名登山客失足滑落陡峭懸崖的地點，就在舊金山城西盡頭的Lands End附近，當地也是城市最美海岸線之一。（記者李怡/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山Lands End附近發生登山客墜崖受困事件，消防局在濃霧與險峻地形中歷經七小時技術性救援，最終將傷者安全送醫。

舊金山消防局13日表示，周五晚位於舊金山西北海岸著名景點Lands End附近，有登山客失足滑落陡峭懸崖，消防局（SFFD）出動多支專業救援隊伍，在濃霧與險峻地形中歷經7小時搜尋搶救，於13日凌晨成功將失足者安全救出並送醫。

消防局表示，事發於12日晚間，調度中心與受困登山客持續保持聯繫，協助救援人員確認其位置。救援人員抵達後發現，傷者已沿著陡峭山壁滑落至海岸線附近，所幸生命徵象穩定，僅受輕傷，並無生命危險。

由於事發地點地勢險峻，且當時天色昏暗、濃霧瀰漫，能見度極低，救援工作極具挑戰。消防局表示，現場布滿濃密灌木與崎嶇岩壁，增加搜救難度。救援團隊在懸崖上方架設兩套繩索救援系統，並設置多個固定錨點，確保救援人員能安全下切至受困地點。

消防局在聲明中指出，這是一場「大規模技術性救援行動」，動員多個單位協同作業。除陸上救援人員外，消防局也在海面部署救援泳將及救援船艇待命。待傷者被引導至安全位置後，由救援泳將協助轉移至消防局救援船，再送往岸上接受醫護人員檢查與治療，隨後送往當地醫院觀察。

救援過程中一名救援泳將受輕傷。

經常到Lands End健行的華裔居民Lin Li表示，該區雖擁有壯麗海景，但沿岸步道部分路段臨近懸崖，尤其在夜間或濃霧天氣下風險更高。「舊金山夏季常有海霧，很多遊客低估了地形危險性，希望大家健行時務必結伴同行，並避免在天黑後靠近懸崖邊緣。」

消防局也提醒民眾，前往沿海步道或懸崖地區健行時，應注意天候變化，攜帶通訊設備並留意自身安全，避免偏離指定步道，以降低意外發生風險。

精華 FAQ

  • 事件發生在舊金山西北海岸著名景點Lands End附近，登山客失足後沿陡峭山壁滑落至海岸線周邊，因地形險峻而難以立即脫困。

  • 消防局調度多支專業救援隊，架設兩套繩索系統與固定錨點，並在海上部署救援泳將和船艇，靠通訊定位與協同作業完成救援。

  • 受困登山客被救出時生命徵象穩定，只有輕傷，之後由救援泳將轉送上船，再送往岸上檢查並前往當地醫院觀察治療。

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