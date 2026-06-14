與山巒或海浪共眠 灣區十大最受好評露營勝地

在蘇諾瑪縣的Salt Point州立公園為灣區十大最佳露營地之一，有特殊海岸地形和景觀。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山紀事報依Dyrt平台資料，選出灣區九縣十處高評價露營地，從海岸懸崖到紅杉森林，呈現多樣露營魅力。

在灣區 露營的體驗千變萬化，你可以將帳篷扎在俯瞰太平洋的懸崖上，在蕨類植物（fern）環繞的峽谷中，於參天紅杉（redwoods）下入眠，或是占據一處藏身於烈日炙烤的山巒褶皺間的靜謐營地。你可以直接驅車前往，卸下行李，與家人共度周末；亦可背起行囊，徒步數哩抵達海岸，在唯有海浪聲相伴的地方安營紮寨。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）編撰的清單匯集了舊金山灣區最受喜愛、評分最高的十處露營地。「紀事報」分析了Dyrt平台分享的數據，該網站及應用程式匯集了用戶上傳的圖片、視頻和評論，篩選出舊金山灣區九縣範圍內、擁有至少15條評論且評分最高的公共露營地，並按字母順序列出結果。

Anthony Chabot Regional Park：距離屋崙 市中心約半小時車程，但這裡寧靜的自然環境讓人感覺仿佛遠離了都市化的灣區。園內擁有70哩的徒步和騎行步道，家庭露營地位於俯瞰Chabot湖面的桉樹林中。全年開放。

Doran Regional Park：擁有沿Bodega灣綿延2哩的海灘，是趴板衝浪和皮划艇等水上活動的理想之地，也是堆沙堡或單純聆聽海浪拍岸聲放鬆身心、觀賞野生動物的絕佳地點，遷徙季節甚至有機會邂逅灰鯨。全年開放。

Gualala Point Regional Park：位於蘇諾瑪縣（Sonoma County）、坐落於Gualala河與太平洋的交匯處，不僅能欣賞海景、漫步風景優美的步道，還有機會觀賞鳥類、海豹和海獅等沿海野生動物。

Kirby Cove Campground, Golden Gate National Recreation Area：位於馬連海岬（Marin Headlands）的Kirby Cove灣露營地，環境幽靜，若能搶到僅有的五個極受追捧的過夜營位，便可飽覽金門大橋和舊金山灣的壯麗全景。該露營地隸屬於金門國家休閒區，通常在春季至秋季開放。預訂名額採用六個月滾動開放制。

Live Oak Campground，Mount Diablo State Park：這座山坡露營地坐落於丹維爾（Danville）市郊一處僻靜角落，被橡樹環抱。它毗鄰「Rock City」，那裡基本上是一片砂岩地貌群，可以攀爬探索。

Memorial Park：是半島地區經典的自駕露營勝地。這裡有紅杉、蕨類植物、溪邊漫步、徒步小徑。

Mount Madonna County Park：坐落於聖塔克魯茲（Santa Cruz）山脈，以參天紅杉和綿延14哩的步道系統而聞名。遊客們特別提到當地豐富的野生動物，其中包括色彩鮮艷的香蕉蛞蝓。

Salt Point State Park：離舊金山以北約兩小時車程，有一段長達20哩的海岸線，地勢崎嶇原始。公園內的兩處露營地Gerstle Cove和Woodside均受追捧。它們幾乎是鄰居，卻提供截然不同的體驗。

Steep Ravine Campground, Mount Tamalpais State Park：這片建於1930年代質樸的海濱小屋群，無疑是灣區最獨特的露營體驗之一。從小屋的門廊可以一覽無盡的太平洋全景。

Wildcat Campground, Point Reyes National Seashore：坐落於草木蔥蘢的懸崖之上，俯瞰著沙質Wildcat海灘及遠處的太平洋，常有當地的tule麋鹿群出沒。