內華達山新規定 食物、垃圾亂放最高可罰5000美元

在內華達山脈食物未妥善保管可能讓你面臨5000美元罰款。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美國林務局在內華達山國家森林實施食物存放新令，要求遊客妥善保管食物與垃圾，以避免熊取得人類食物並維護人熊安全。

「舊金山 紀事報」報導，今年夏天前往內華達山脈塞拉國家森林（Sierra National Forest）的露營者和背包客，務必重新檢查零食、垃圾和牙膏存放位置，因為若將這些物品放在熊能拿到的地方，可能會面臨高額罰款。

美國林務局（U.S. Forest Service）已針對內華達山脈國家森林發布兩項食物存放令，為開發完善的休閒場所及若干熱門荒野區域制定了有效期至2028年5月的規定。該機構表示，此舉旨在防止熊將人類、背包和營地與輕鬆獲取食物相聯繫，從而保護遊客和野生動物。

根據相關規定，違反任何一項命令的個人最高可被處以5000美元罰款，機構最高可被處以1萬美元罰款，並可能面臨最長六個月的監禁，或兩者並罰。

多年來，在High Sierra山脈以南的徒步者一直面臨食物被熊搶走的情況，並且這一問題日益嚴重，特別是在Kennedy Meadows以南的地區。徒步組織敦促徒步者在加州 大部分地區攜帶防熊罐。

根據美國林務局新頒布的一項命令，遊客不得在開發完善的休閒場所「以可能讓熊或其他野生動物接觸到的方式」存放食物或垃圾。內華達山脈國家森林管理局表示，這些區域內無人看管的食物和垃圾必須存放在防熊容器中。

第二項規定適用於塞拉國家森林內的Ansel Adams，John Muir，Dinkey Lakes，Kaiser和Monarch荒野區的部分區域。在這些標註區域內，遊客必須將食物和垃圾存放在防熊容器中，或將其懸掛在離地至少15呎且距樹幹10呎處。

這些規定並不要求每位荒野遊客在所有受影響區域都必須攜帶硬質防熊罐，在某些地方，背包客可改用上述方法懸掛食物。

美國林務局的熊類安全指南指出，人與黑熊之間的衝突大多發生在人類接近或餵食黑熊時，或是黑熊翻找垃圾、食物或其他吸引物時。