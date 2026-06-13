斥資1.62億 蘋果再購南灣1棟辦公大樓
蘋果在總公司附近進一步擴大版圖，又收購一棟桑尼維爾市的辦公大樓，這家iPhone製造商以低於先前轉手的價格拿下這棟辦公中心。
聖荷西信使報報導，這是蘋果公司近期的另一擴張。這筆交易表明，儘管人工智慧領域風雲變幻，灣區科技產業仍在積極尋求成長機會。根據6月11日提交給聖塔克拉拉縣記錄辦公室的文件，這家科技巨頭以1.622億美元的價格購入了位於684 West Maude Ave.的辦公大樓。
幾個月來，蘋果一直在南灣地區積極收購辦公大樓。蘋果目前的這波收購熱潮始於約一年前的6月下旬。「蘋果公司非常致力於落戶矽谷。」位於聖荷西的智庫矽谷聯合風險投資公司（Joint Venture Silicon Valley）總裁漢考克（Russell Hancock）說，「他們需要空間，而他們在這裡正獲得所需的空間。」
2025年，蘋果斥資約11億美元在南灣地區收購了多棟辦公大樓。縣房產文件顯示，所有涉及的辦公大樓都位於庫比蒂諾或桑尼維爾。「令人鼓舞的是，科技公司仍然希望留在矽谷。」漢考克說。
根據對辦公大樓公開文件的審查，總部位於庫比蒂諾的蘋果似乎以優惠價格購得了這處辦公用地，該辦公大樓總面積約為19.5萬平方呎。2022年，這筆交易的賣方–總部位於德國的Union Investment Real Estate GmbH和總部位於西雅圖的Metzler Real Estate Advisors–以2.22億美元的價格購得了這棟辦公大樓。
這意味著蘋果公司此次收購該物業的價格比賣家4年前購買的價格低了26.9%。儘管近年來該物業一直有正式租戶，但由於入住率低，其價值可能有所下降。2022年，也就是該物業上次轉手的時候，LinkedIn租下這座辦公大樓的部分空間。
Apple 在桑尼維爾擁有或租賃至少 15 棟建築，包括剛剛購買的 684 West Maude 大樓附近的幾棟建築。
蘋果此次購入的是位於桑尼維爾市684 West Maude Ave.的辦公大樓，交易金額為1.622億美元。該物業面積約19.5萬平方呎，屬於其南灣擴張布局的一部分。 這棟大樓在2022年由Union Investment Real Estate GmbH與Metzler Real Estate Advisors以2.22億美元買入，蘋果此次以更低價格取得，等於比前次成交價少了26.9%。 蘋果近一年在南灣已花約11億美元收購多棟辦公樓，且都集中在庫比蒂諾與桑尼維爾。這反映科技公司仍看好矽谷，並持續尋找可擴張的辦公空間。
精華 FAQ
蘋果此次購入的是位於桑尼維爾市684 West Maude Ave.的辦公大樓，交易金額為1.622億美元。該物業面積約19.5萬平方呎，屬於其南灣擴張布局的一部分。
這棟大樓在2022年由Union Investment Real Estate GmbH與Metzler Real Estate Advisors以2.22億美元買入，蘋果此次以更低價格取得，等於比前次成交價少了26.9%。
蘋果近一年在南灣已花約11億美元收購多棟辦公樓，且都集中在庫比蒂諾與桑尼維爾。這反映科技公司仍看好矽谷，並持續尋找可擴張的辦公空間。
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