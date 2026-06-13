灣區世足賽周邊停車費大漲 最高逾千美元

12日在谷歌地圖上以Levi′s Stadium搜尋，出現的卻是San Francisco Bay Area Stadium。(google map)

AI摘要 文章摘要整理： 灣區首場世界盃在李維體育場登場，主辦方提醒球迷注意高昂停車費與周邊封路，並優先使用大眾運輸以降低交通壅塞風險。

世足賽的票價驚人，而前往觀戰的停車費又可能是一大開銷。灣區 主辦單位呼籲民眾，出門前先搞清楚要如何到達賽場。

聖荷西信使報報導，由於比賽期間提高停車費，灣區賽事委員會呼籲球迷盡量使用大眾運輸工具。

舊金山 灣區32年來首場世界盃 比賽將於13日（周六）舉行，由卡達隊迎戰瑞士隊，這也是未來三周在李維體育場（Levi′s Stadium）舉行的六場比賽中的首場。前往聖塔克拉拉觀看美足49人隊比賽的交通安排本來就頗為複雜，現在又有成千上萬來自世界各地的球迷湧入此區，情況自然更為複雜。

如果您正在用手機規劃路線，請注意，為了遵守國際足總的規定，李維體育場在世界盃期間已更名為「舊金山灣區體育場」（San Francisco Bay Area Stadium）。

道路封閉：聖塔克拉拉市宣布了一項分階段實施的計劃，將封閉體育場周邊道路並設置繞行路線。第一階段將於每場比賽開始前約12小時啟動。第二階段將於比賽開始前約4小時啟動。

Tasman Drive將在比賽日分兩階段封閉。第一階段，封閉路段為從Great America Parkway到Calle Del Sol的路段。第二階段，封閉路段將從Calle Del Sol延伸至Lick Mill Boulevard。此外，Stars and Stripes Drive的匝道也將在比賽日封閉。比賽日San Tomas Aquino Creek Trail的部分路段─從Stars and Stripes Drive到Agnew Road─也將禁止行人和自行車通行。

球場附近有停車場，如果你決定自己開車，要有心理準備：前三場灣區比賽的停車票價格從98.65美元（步行約24分鐘）到813.76美元（步行9分鐘）不等。 6月22日比賽的停車票價格為137.95美元至813.76美元，6月25日比賽的停車票價格為178.99美元至1049.56美元，7月1日32強賽的停車票價格則從203.45美元到1075.80美元不等。

灣區組委會發布公告：比賽日當天將提供停車位，但建議提前購票。國際足總官網也指出，比賽開始前24小時停車費將上漲。停車場將於開球前四小時開放。灣區組委會建議觀眾提前到達，以應對體育場周邊可能出現的交通擁堵。