聖荷西聖佩卓廣場 將直播未來1個月所有世界盃賽事

聖荷西市中心的聖佩卓廣場（San Pedro Square）未來一個月將直播本屆的所有場次比賽、 舉行觀賽派對。（google map）

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西聖佩卓廣場將在未來一個月直播世界盃全部賽事，並與市內多個社區場地舉辦免費觀賽活動，吸引大批球迷與商家共襄盛舉。

世界盃 （FIFA World Cup）足球賽開幕，聖荷西 市中心的聖佩卓廣場（San Pedro Square）未來1個月將直播本屆的所有場次比賽、 舉行觀賽派對，預計吸引數萬人參與。其他在東嶺中心、墨西哥 文化廣場、日本城夜市、小西貢等地，也將在特定場次舉辦轉播派對。

據國家廣播公司灣區（NBC Bay Area）報導，11日數千名足球迷湧入聖佩卓廣場，觀看墨西哥在揭幕戰中戰勝南非，此後聖荷西市中心的慶祝活動依然熱烈。

這場全球賽事的歷史性揭幕戰讓南灣地區湧現出一片鮮綠色的墨西哥國家隊球衣海洋，部分球迷甚至在上午8時前就已抵達，比中午開賽時間還早了4個小時。

世界盃足球賽首戰在墨西哥開踢，墨西哥戰勝南非。在聖荷西聖佩卓廣場觀看轉播的墨球迷，也隨即展開慶祝活動。（路透）

在揭幕戰期間，現場氣氛異常統一。廣場上幾乎看不到南非隊的球衣，當地球迷齊聚一堂為「三色軍團」（El Tri）吶喊助威。對許多人來說，本屆世界盃的揭幕戰足以讓他們暫停日常工作。

現場洋溢著節日的氛圍，一支馬里亞奇（mariachi）樂隊為墨西哥及美籍墨西哥球迷們演奏著傳統歌曲。

如此龐大的參與人數也為市中心商家帶來了可喜的人流，甚至吸引了聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）前來探訪。

據聯合主辦方San Jose Earthquakes透露，有超過2萬人報名參加在該廣場舉行的開幕日觀賽派對。

主辦方在廣場中央架設了27呎×13呎的巨型電視屏幕，而當地酒吧和餐廳也為客流爆滿做準備。

舊金山灣區作為主辦地之一，位於聖塔克拉拉的李維球場（Levi's Stadium）首戰將於周六（13日）上演卡達對陣瑞士。

對於無法獲得現場門票的球迷，當地組織者正努力在公共場所重現賽事氛圍。聖佩卓廣場將直播本屆賽事的所有比賽。此外，市組織方還在聖荷西各地安排了其他多種免費的公共觀賽活動，以彰顯該市多元文化的社區特色︰

–東嶺中心和墨西哥文化廣場將直播所有墨西哥隊的比賽。

–日本城夜市將直播日本對瑞典以及美國對土耳其的比賽。

–溫徹斯特大道上的聖塔納街將於本月稍晚直播哥倫比亞對陣剛果的比賽。

–蒙特雷高速公路上的The Plant酒吧將直播32強賽。

–阿勒姆羅克村將直播1/4決賽。

–小西貢將直播晉級賽和世界盃決賽。