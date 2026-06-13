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北加苗族宗教首領王森穌涉長期性侵 判監禁225年

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加州苗族宗教首領王森穌(Sansue Bee Vang，音譯)長期威脅、恐嚇與性...
加州苗族宗教首領王森穌(Sansue Bee Vang，音譯)長期威脅、恐嚇與性侵女信徒及女童，遭判處225年至終身監禁。(布特縣地方檢察官辦公室提供)

創立宗教團體、被信徒奉為「先知」，卻用信眾的虔誠為性侵打掩護。加州苗族宗教首領王森穌（Sansue Bee Vang，音譯，58歲），長期威脅、恐嚇與性侵女信徒及女童，遭北加州布特縣（Butte）高等法院判處225年至終身監禁。但依加州「高齡受刑人假釋計畫」（Elderly Parole Program），最快20年後即可聲請假釋，引發部分民選官員不滿。

布特縣高等法院法官海西克（Philip Heithecker）日前宣判王森穌的刑期。陪審團今年2月經一周審理，裁定王森穌八項猥褻兒童罪及三項強姦罪成立，受害者多為其宗教內的女信徒。

布特縣檢察長Mike Ramsey指出，王森穌創立並領導名為「Kev Ntseeg Leej Niam Kee Tiam Vaj Lis Thum」的苗族宗教團體。該組織於1990年代末成立於威斯康辛州阿普頓（Appleton），2015年遷往加州佛萊斯諾（Fresno），2020年再遷至北加州奧洛維爾（Oroville），在桌山（Table Mountain）山腳下約170英畝土地打造宗教聚落與寺廟園區。

隨組織發展，數十個家庭從威斯康辛州、明尼蘇達州及北卡等地陸續搬遷至奧洛維爾定居。王森穌被信徒奉為「先知」，並藉宗教權威、精神控制及恐嚇手段影響信徒的生活與決策，最終演變成長期性侵及虐待案。

檢方表示，庭審證據顯示，一名受害者在8至10歲期間反覆遭猥褻，並被威脅若揭發將遭暴力報復；另兩名成年女性作證遭強姦，其中一人遭強姦時年僅約19至20歲，她深信王森穌的教義，並被威脅若告發會傷害其家人。另一人則被告知若拒絕配合，所屬族群將遭遇災禍。

案件於2024年由布特縣率先曝光後，佛萊斯諾又有四名姊妹受害者出面指控，表示遭性侵多年，卻因恐懼隱忍約15年才報案。宣判當天，六名受害者中有五人出庭或提交陳述，詳述多年來遭性侵造成的身心創傷，其中一人表示7歲時曾試圖輕生，14歲前更兩度自殺未遂。法官除判監禁外，也要求王森穌向受害者支付賠償金。王森穌的辯護律師則主張，王森穌無力支付賠償。

儘管遭判225年至終身監禁，王森穌未必終老獄中。檢察長Mike Ramsey表示，依加州現行「高齡受刑人假釋計畫」，年滿50歲且已服刑至少20年的受刑人，可聲請假釋；以本案而言，王森穌約20年後、78歲時便具聲請資格。Mike Ramsey強調，取得聲請資格並不代表一定能獲假釋。

這起判決也在加州政壇引發討論。多位共和黨籍州參議員均對「高齡受刑人假釋計畫」表達憂慮。

檢方指出，王森穌至今未展現悔意，相關情況都將成為未來假釋審查的重要考量。

精華 FAQ

  • 他被控利用宗教權威與恐嚇手段，長期性侵女信徒與女童。陪審團已認定其八項猥褻兒童罪及三項強姦罪成立，因此遭判225年至終身監禁。

  • 該團體先在威州成立，後遷佛萊斯諾，再搬到北加州奧洛維爾，吸引多州家庭定居。王森穌被奉為先知，藉宗教與精神控制影響信徒生活。

  • 因加州高齡受刑人假釋計畫允許年滿50歲且服刑20年者申請。王森穌約78歲時即可具申請資格，雖不代表必定獲准，仍引發官員憂慮。

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