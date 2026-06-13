Trader Joe's竊案追捕釀悲劇 1嫌亡2警傷

舊金山市12日一起Trader Joe′s商店竊盜案，行竊嫌犯在逃逸中遭車輛撞擊身亡，兩名追捕警員也受撞傷送醫。(記者李怡╱攝影)

舊金山 市警局（SFPD）警員12日上午在市中心區，出警一起商店竊盜案件時，發生嚴重交通意外，行竊嫌犯男子在逃逸中遭車輛撞擊身亡，兩名追捕警員也受撞傷送醫，其中一名警員曾被輾壓在車底，幸好目前傷勢均無生命危險。

舊金山警局表示，事件發生於12日上午約7時36分。警方接獲位於市中心加州 街（California Street）與海德街（Hyde Street）交界處Trader Joe′s超市通報，指有竊盜案件發生。

兩名警員抵達現場後，試圖拘留涉案嫌犯，但嫌犯拒絕配合並徒步逃逸。兩名警員隨即展開追捕，追逐過程跑進街道，嫌犯與兩名警員遭路過車輛撞擊。

SFPD指出，其中一名警員被壓在車底，舊金山消防局人員趕抵現場後，立即展開救援，成功將警員救出。急救人員隨後將受傷的嫌犯及兩名警員送往醫院治療。

儘管醫護人員全力搶救，遭車輛撞擊的竊盜嫌犯仍因傷勢過重不治，於醫院宣告死亡。兩名受傷警員則被診斷為非危及生命傷勢，目前仍在醫院接受治療。警方表示，涉事駕駛員在事故發生後留在現場，並配合警方調查。

事故發生後，加州街與海德街周邊一度有多輛警車、消防車及救護車集結，部分路段實施交通管制。由於事件涉及警員執勤期間受傷及一人死亡，警方已啟動相關調查程序。

市警局表示，目前案件仍屬開放且持續調查中，呼籲目擊民眾或掌握相關資訊者致電警方專線415-575-4444，或發送匿名簡訊至TIP411，並於訊息開頭註明「SFPD」。

近來，零售盜竊一直是舊金山公共安全議題之一。警方數據顯示，今年以來已破獲多起針對連鎖零售商的盜竊案件，並逮捕數百名涉案嫌犯。包括Trader Joe′s、Walgreens、Target及CVS等零售業者，過去都曾因竊盜問題加強店內保全措施。

警方表示，商店行竊案件雖多屬非暴力犯罪，但嫌犯在逃逸、拒捕過程中仍可能衍生不可預測的危險情況。此次原本一起普通的超市竊盜案，最終造成一人死亡、兩名警員受傷，也為執法風險與公共安全問題再添警示。