知音合唱團6/29登台 聚焦療癒與希望

知音合唱團29周年音樂會「撫慰心靈‧振奮精神」，訂於6月28日舉行。(受訪者提供)

灣區 知名藝術團體知音合唱團將於6月28日在Herbst Theatre舉行第29屆年度音樂會「撫慰心靈‧振奮精神」。

今年音樂會由創團指揮、男高音及聲樂教育家談柏年領軍。不同於一般以曲目編排為主的合唱演出，本次演出特別以「療癒」作為核心概念，從古典聖樂、歐洲藝術歌曲、非裔 美國靈歌到華語經典作品，串聯一條從內心安頓到精神振奮的情感軸線。

談柏年表示，近年他更加思考音樂在人們生命中的意義。「音樂不能改變現實，但可以給人力量去面對現實。」

整場音樂會將呈現鮮明的東西文化對話。上半場從文藝復興、巴洛克到浪漫時期作品出發，展現西方古典音樂對信仰、和平與生命的思索；下半場則加入「行路難、三百六十五里路」等華人 觀眾熟悉的作品，將人生逆境中的堅持、奮鬥與希望融入演出之中。

對灣區華人社區而言，這樣的安排也具有特殊意義。近年來，越來越多華人藝術團體不再只是單純呈現中國文化，而是嘗試在主流藝術殿堂中建立跨文化對話。知音合唱團此次選擇重返舊金山歷史悠久的Herbst Theatre演出，正反映華人藝術團體從社區舞台逐漸走向主流表演藝術空間的發展軌跡。

成立於1997年的知音合唱團，至今已有近30年歷史，長期活躍於灣區藝術界，累計演出作品超過300部，涵蓋古典合唱、民族音樂及音樂劇等多元類型。

主辦單位表示，詳情可洽Su Mui Kuo：650-753-3221。