我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向

SpaceX蜜月行情遇上Fed新局 股市下周迎兩大考驗

罕見醫療物資倉庫大火 曲萊賽市黑煙直竄天際

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
曲萊賽市一座大型醫療物資倉庫遭大火焚毀，截至12b火勢仍在蔓延，但已被控制在倉庫...
曲萊賽市一座大型醫療物資倉庫遭大火焚毀，截至12b火勢仍在蔓延，但已被控制在倉庫廠區內。( 曲萊賽消防局)

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導， 曲萊賽市（Tracy）一座大型醫療物資倉庫遭大火焚毀，截至周五（12日）火勢仍在蔓延，為全美同類火災中規模最大的之一，衛生官員警告下風向的居民應避免接觸可能含有毒物質的煙霧。

曲萊賽市政府稱，這場火災於周四下午1點左右在Promontory Parkway 5701號被報告，由於消防員在處理該建築的專用消防供水系統時遇到問題，火勢迅速蔓延至這座約100萬平方呎的Medline設施內。

「這是一場極其特殊的火災，」 曲萊賽消防局局長布拉德利（Randall Bradley）說，「在美國，100萬平方呎的火災實屬罕見。」

截至周五上午，火勢已被控制在Medline廠區內，但救援人員預計將晝夜駐守現場，持續監測並撲滅餘燼。消防官員稱，徹底撲滅大火可能需要數天時間。

火災發生時，該設施內約有120名工人，而該站點共有約900名員工。警方表示，目前沒有人員受傷的報告。

布拉德利周四表示，大約20分鐘內「整棟建築就被大火吞沒」。整棟建築在約40分鐘內被完全燒毀。

消防官員稱，強風、低濕度、高溫以及該設施自有消防系統的故障，共同導致這場大火演變為一場重大的區域性緊急事件。周五，火災原因仍在調查中。

周四下午，熊熊烈火在三谷（Tri-Valley）地區和東灣山丘上空升起了一股高聳的黑色煙柱。在火災附近區域，縣衛生官員敦促居民留在室內，關閉門窗，如條件允許請將空調調至內循環模式，並避免進行劇烈的戶外活動。

聖荷昆縣公共衛生官帕克博士（Dr. Maggie Park）表示，火災產生的煙霧可能帶來健康風險，特別是對兒童、老年人、孕婦以及患有哮喘、心臟病或其他呼吸系統疾病的人群。任何身處煙羽附近並突發呼吸道問題、頭痛、眩暈、噁心或喉嚨刺激症狀的人士，均應立即尋求緊急醫療評估。

總部位於伊利諾州的Medline公司自稱是一家主要為醫院、醫療系統及其他醫療服務提供者提供服務的醫療外科用品公司。

精華 FAQ

  • 火災發生在加州曲萊賽市Promontory Parkway 5701號的Medline醫療物資倉庫，建物面積約100萬平方呎，屬美國罕見的大型倉儲火災之一。

  • 消防官員指出，強風、低濕度、高溫與設施自有消防供水系統故障共同作用，使火勢在約20分鐘內吞沒整棟建築，40分鐘左右即全面燒毀。

  • 衛生官員要求下風向居民待在室內、關閉門窗並將空調調至內循環，避免劇烈戶外活動；若出現呼吸困難、頭痛、暈眩或喉嚨刺激，應立即就醫。

舊金山

上一則

聖荷西聖佩卓廣場 將直播未來1個月所有世界盃賽事

下一則

SpaceX上市 馬斯克成人類史上首位兆元富豪 可買250萬套房

延伸閱讀

「福州最後的老巷」大火 多棟老屋燒到只剩框架

「福州最後的老巷」大火 多棟老屋燒到只剩框架
河濱加大附近大型公寓起火 150住戶急撤 多名學生受災

河濱加大附近大型公寓起火 150住戶急撤 多名學生受災
火災後紅牌危樓繼續住人 舊金山房東遭市府提告追責

火災後紅牌危樓繼續住人 舊金山房東遭市府提告追責
史島造船廠爆炸案 油漆易燃蒸汽釀禍

史島造船廠爆炸案 油漆易燃蒸汽釀禍
台男賣場玩殺蟲劑燒出大火判6月「賠償才開始」 8產險討3.78億

台男賣場玩殺蟲劑燒出大火判6月「賠償才開始」 8產險討3.78億

熱門新聞

全球旅遊搜尋平台Skyscanner的報告顯示，灣區是美國觀看本屆世界盃成本最低的地區。（美聯社）

門票貴、交通差、對外國人有敵意 世界盃受質疑

2026-06-08 19:55
聖荷西州大在一項電腦科學與科技技能評估中排名全美第二，擊敗一眾頂尖大學。（美聯社）

矽谷最強人才工廠出爐 科技巨頭瘋搶畢業生

2026-06-05 18:43
谷愛凌加州的房屋前垃圾多引爭議。圖為谷愛凌日前在巴黎參加活動。（美聯社）

門前垃圾堆積 谷愛凌豪宅再陷風波 多次被舉報 與鄰居長期不合？

2026-06-11 02:20
Fairfax Variety店內宛如仙境，店主Polly Knox自豪地稱其為「馬林縣最後一家5美分雜貨店」。（取自Google Maps）

灣區小鎮費爾法克斯充滿奇思妙想 驚喜1日遊勝地

2026-06-07 02:16
圖為警員泰勒的隨身攝影機畫面，嫌犯在下車後立即開槍，泰勒連中數槍。警長劉力一曾表示，泰勒幸運生還，但將面臨長期的復健。（舊金山警局提供）

灣景區追捕槍戰畫面曝光 警員與乘客均中槍重傷送醫

2026-06-10 19:36
聖荷西的世界盃慶祝活動主要集中在市中心的San Pedro Square Market。(Google Maps)

聖荷西世界盃觀賽派對 免費看104場比賽

2026-06-10 02:20

超人氣

更多 >
好市多這9項夏季優惠商品 每件都30元有找

好市多這9項夏季優惠商品 每件都30元有找
川普T1手機拆解後露餡了…換殼HTC U24 Pro 貼上美國國旗

川普T1手機拆解後露餡了…換殼HTC U24 Pro 貼上美國國旗
不想失智症找上你 檢查有沒有這3種睡眠習慣

不想失智症找上你 檢查有沒有這3種睡眠習慣
前五星級飯店員工曝內幕 房內「1物品」絕對不用：非常髒

前五星級飯店員工曝內幕 房內「1物品」絕對不用：非常髒
德州爆大規模槍擊 1死10傷…槍手也身亡

德州爆大規模槍擊 1死10傷…槍手也身亡