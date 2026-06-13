罕見醫療物資倉庫大火 曲萊賽市黑煙直竄天際

曲萊賽市一座大型醫療物資倉庫遭大火焚毀，截至12b火勢仍在蔓延，但已被控制在倉庫廠區內。( 曲萊賽消防局)

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導， 曲萊賽市（Tracy）一座大型醫療物資倉庫遭大火焚毀，截至周五（12日）火勢仍在蔓延，為全美同類火災中規模最大的之一，衛生官員警告下風向的居民應避免接觸可能含有毒物質的煙霧。

曲萊賽市政府稱，這場火災於周四下午1點左右在Promontory Parkway 5701號被報告，由於消防員在處理該建築的專用消防供水系統時遇到問題，火勢迅速蔓延至這座約100萬平方呎的Medline設施內。

「這是一場極其特殊的火災，」 曲萊賽消防局局長布拉德利（Randall Bradley）說，「在美國，100萬平方呎的火災實屬罕見。」

截至周五上午，火勢已被控制在Medline廠區內，但救援人員預計將晝夜駐守現場，持續監測並撲滅餘燼。消防官員稱，徹底撲滅大火可能需要數天時間。

火災發生時，該設施內約有120名工人，而該站點共有約900名員工。警方表示，目前沒有人員受傷的報告。

布拉德利周四表示，大約20分鐘內「整棟建築就被大火吞沒」。整棟建築在約40分鐘內被完全燒毀。

消防官員稱，強風、低濕度、高溫以及該設施自有消防系統的故障，共同導致這場大火演變為一場重大的區域性緊急事件。周五，火災原因仍在調查中。

周四下午，熊熊烈火在三谷（Tri-Valley）地區和東灣山丘上空升起了一股高聳的黑色煙柱。在火災附近區域，縣衛生官員敦促居民留在室內，關閉門窗，如條件允許請將空調調至內循環模式，並避免進行劇烈的戶外活動。

聖荷昆縣公共衛生官帕克博士（Dr. Maggie Park）表示，火災產生的煙霧可能帶來健康風險，特別是對兒童、老年人、孕婦以及患有哮喘、心臟病或其他呼吸系統疾病的人群。任何身處煙羽附近並突發呼吸道問題、頭痛、眩暈、噁心或喉嚨刺激症狀的人士，均應立即尋求緊急醫療評估。

總部位於伊利諾州的Medline公司自稱是一家主要為醫院、醫療系統及其他醫療服務提供者提供服務的醫療外科用品公司。