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被指濫權 東灣32年估值官克萊默遭調查

編譯組／綜合報導
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聯邦探員日前突襲搜查即將卸任的東灣康縣估值官克萊默(Gus Kramer)辦公室...
聯邦探員日前突襲搜查即將卸任的東灣康縣估值官克萊默(Gus Kramer)辦公室。(取自康縣估值辦公室官網)

32年來，克萊默(Gus Kramer)一直擔任一份少為人知卻非常重要的工作：縣估值官(county assessor)，這位民選官員負責確定康曲柯士達縣(Contra Costa County)所有房產的應稅價值。

舊金山紀事報」報導，在此期間，克萊默因濫用職權謀取私利，他並因打擊競爭對手而飽受批評。

就在即將卸任之際，這位75歲的估值官，似乎成為聯邦調查局（FBI）調查目標，調查涉及潛在的電信詐騙和其他犯罪行為。聯邦探員日前突襲搜查估值員辦公室，以及克萊默與他長期得力助手羅伯(Vincent Robb)的住處。羅伯上周當選接替克萊默的職位。

在長達30年的任期內，克萊默展現強大韌性。他挺過多次職場不當行為指控、主管指責、大陪審團試圖罷免，以及對他個人財產交易的審查。

最近，一名前縣估值員提起訴訟，指控克雷默與核桃溪(Walnut Creek)一家老年公寓的業主、私下達成不正當協議，降低該房產的價值，並在她提出質疑後對她進行報復。

克雷默並未回應紀事報置評，目前尚不未知他是否已聘請律師。但他告訴ABC7電視台，他是無辜的，並且沒有被告知調查的原因。他稱此次調查是「基於謠言和影射的釣魚式調查，完全沒必要」。

他將調查歸咎於他在縣政府的長期任職，以及在此期間結下的政治敵人。他自稱，自己被調查的次數，遠比沒有被調查的次數多，而且每次都被證明清白。他在同一職位任職32年，知道的太多。

克萊默在1950年代的匹茲堡(Pittsburg) 長大，其為藍領階級聚集地。他的整個職業生涯都在康曲柯士達縣地方機構。30多歲成為康縣最大工會機構主席，開啟他的政治生涯，之後先是當選瑪蒂尼茲市的書記員，然後在1994年當選為縣估值官。

克萊默在擔任估值官期間，曾試圖迫使企業繳納更多稅金。 2000年代，他將雪佛龍(Chevron )位於列治文市(Richmond)的煉油廠，估價為近25億美元。雪佛龍起訴康縣，聲稱其估值不到這個數字的一半，並要求退款。雙方最終達成和解。

精華 FAQ

  • 克萊默在康曲柯士達縣擔任縣估值官長達32年，核心職責是評定縣內所有房產的應稅價值，這項工作直接影響地方政府稅收與納稅人負擔。

  • 報導指出，FBI疑似調查克萊默涉及電信詐騙及其他犯罪行為，並突襲搜查估值員辦公室，以及他和長期助手羅伯的住處，顯示案件已進入實質偵辦階段。

  • 批評者認為他曾與核桃溪老年公寓業主私下協議，刻意壓低房產估值，並在遭質疑後報復前同僚；克萊默則否認指控，稱調查只是基於謠言的釣魚式行動。

舊金山 FBI

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