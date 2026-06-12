FASCA金山灣區72新生結業 成文化大使

金山灣區「海外青年文化大使FASCA」2026新生培訓，計有72位學員參與、完成結業，將開啟未來一年的服務旅程。(金山灣區文教中心提供)

AI摘要 文章摘要整理： 金山灣區FASCA 2026新生完成三天培訓後結業，72位學員正式加入服務行列，並以精彩成果展向家長與僑界展現台灣文化。

金山灣區 「海外青年文化大使FASCA」2026新生培訓，計有72位學員參與、完成結業，正式加入FASCA大家庭，開啟未來一年的服務旅程。

結業成果展吸引近200位家長與僑界人士參與觀，現場家長們紛紛拿起手機，記錄孩子們自信站上舞台的珍貴時刻。

經過3天20餘小時培訓課程，6月7日舉行培訓結業典禮，駐舊金山 辦事處處長伍志翔與夫人特別到場勉勵學員，鼓勵學員在未來一年持續參與服務，穿上FASCA制服走進主流社會與僑界，勇敢分享台灣故事。

僑教中心主任莊雅淑也期許新生們，持續投入社區服務與文化推廣，肩負文化大使使命。

成果展中展現三天營隊成果，「我相信」大使之舞展現青春活力、舞獅、扯鈴、三太子精彩表演、黑熊、梅花、玉山、臺北101等4隊熱情隊呼震撼全場，並由與會貴賓授旗、頒發結訓證書。

新學員顧宥瑞、侯馨香在結業感言中分享，FASCA是一個彼此幫助、共同成長的地方，也讓她們更了解台灣文化與台灣人，也交到來自不同背景的新朋友，很感謝導師與同學們的鼓勵，讓他們有勇氣敞開心胸，融入這個溫暖的群體。

與會來賓還有文教中心副主任蔡佳樺、僑務委員魏德珍、吳怡明、林政原、李垣麟、張正邦、諮詢老師劉麗鋓、吳季芳、李娜亞、林秀春、陳亳蕙、許珮荏等人。