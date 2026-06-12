阿爾馬登研究中心擬變更土地用途 改工業園區與開放空間
投資者正為IBM阿爾馬登研究中心重新規畫土地用途，擬把已開發區改作工業園區、大片土地保留開放空間，以符聖荷西總體規畫。
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投資者正為IBM阿爾馬登研究中心重新規畫土地用途，擬把已開發區改作工業園區、大片土地保留開放空間，以符聖荷西總體規畫。
一個投資集團正在檢視IBM位於聖荷西的標誌性研究中心─阿爾馬登研究中心（Almaden Research Center）的未來用途。這處研究中心數十年來一直是無數改變遊戲規則的科學和技術突破的中心。
根據聖荷西市府文件顯示，這些投資者正在研究如何利用研究中心的一小部分區域，同時保留毗鄰的數百畝開放空間。研究中心位於聖荷西南部的Harry Road 650號。
「我代表一群投資者，他們正在評估如何最佳利用該地塊目前已開發的部分，包括對現有建築的再利用，並確保其符合『聖荷西2040願景總體規畫』和工業園區規定。」聖荷西的土地利用和規畫顧問舍瑙爾（Erik Schoennauer）說。
市府規畫文件顯示，該研究中心坐落在阿爾馬登山谷上方的山丘上，總面積約為687畝。
該提案旨在變更該地塊的規畫用途，目前該地塊為農業用地，並附有規畫開發用地。城市規畫文件顯示，投資者希望將該地塊35畝的土地規畫用途變更為工業園區，其餘652畝的土地規畫用途變更為開放空間。
「目前的規畫用途是1980年專門為IBM研究中心運作而制定的過時客製化規畫，」舍瑙爾說， 「此次申請僅僅是符合現行總體規畫的重新規畫，旨在將該地塊的規畫用途變更為與工業園區和開放空間的總體規畫相符。」
這次規畫變更行動的起因是IBM決定關閉阿爾馬登園區，並將其研究人員和員工遷至數哩外的IBM矽谷實驗室，該實驗室位於聖荷西郊狼谷(Coyote Valley)邊緣的Bailey Road 555號。
舍瑙爾認為，重新畫分土地用途可能會為該房產帶來顯著的長期效益。
因IBM決定關閉阿爾馬登園區並遷移研究人員，投資者因此評估重新利用現有建築與土地，使規畫符合聖荷西2040願景總體規畫及工業園區規定。 市府文件顯示，總面積約687畝的地塊中，投資者希望將35畝變更為工業園區，其餘652畝則改為開放空間，以維持大部分綠地。 顧問舍瑙爾認為，這是將1980年代為IBM量身訂做的過時規畫更新為現行標準，若順利通過，將有助提升地產長期利用價值與彈性。
精華 FAQ
因IBM決定關閉阿爾馬登園區並遷移研究人員，投資者因此評估重新利用現有建築與土地，使規畫符合聖荷西2040願景總體規畫及工業園區規定。
市府文件顯示，總面積約687畝的地塊中，投資者希望將35畝變更為工業園區，其餘652畝則改為開放空間，以維持大部分綠地。
顧問舍瑙爾認為，這是將1980年代為IBM量身訂做的過時規畫更新為現行標準，若順利通過，將有助提升地產長期利用價值與彈性。
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