聖昆汀監獄1在押犯 疑染漢他病毒 展開檢測消毒工作

聖昆汀監獄出現疑似漢他病毒病例，已啟動檢測與消毒工作。（路透）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，在發現一名在押人員出現了可能與漢他病毒（hantavirus）相關的症狀後，聖昆汀監獄（San Quentin Rehabilitation Center）正在等待州和聯邦的檢測結果。漢他病毒是一種罕見的嚙齒類動物傳播病毒，在郵輪上爆發疫情 後再次引起了廣泛關注。

加州懲教與康復廳（CDC R）表示，馬連縣監獄目前尚未出現確診的漢他病毒病例。

該在押人員的檢測樣本已送檢，CDCR正等待進一步結果，以確定其症狀是否由漢他病毒引起。該部門表示，還將向聯邦疾病防治中心 （CDC）送檢更多樣本，以輔助診斷。

據CDCR稱，聖昆汀監獄已對該囚犯所住的設施進行了徹底消毒；醫務人員將繼續對任何出現疑似暴露症狀的囚犯或工作人員進行監測和進一步評估。

這名囚犯是一名38歲的男性，目前病情穩定。

據報導，聖昆汀監獄官員認為這起疑似病例並非由人際傳播引起。目前尚未宣布實施隔離措施，監獄方面表示該設施內未發現其他漢他病毒疑似病例。

聖昆汀監獄目前關押著3000多名囚犯。

加州公共衛生廳稱，漢他病毒雖罕見但可能引發嚴重後果。在加州，人們通常是在吸入被受感染齧齒動物的尿液、糞便或唾液顆粒汙染的空氣後感染該病毒。

該病毒可引發漢他病毒肺症候群，這是一種嚴重的呼吸道疾病，初期可能表現為發熱、疲勞和肌肉痠痛，隨後發展為咳嗽、呼吸困難及肺部積液。

這起聖昆汀監獄的疑似病例出現之際，距離加州衛生官員對「宏迪亞斯號」（Hondius）郵輪上可能接觸過另一種漢他病毒株的數名乘客進行監測僅數周之隔。

那次疫情涉及安第斯（Andes）漢他病毒，該病毒株存在於南美洲部分地區，曾有罕見的人際傳播案例，通常發生在與患者密切、長時間接觸之後。

在加州病例中最為常見的毒株是辛諾布雷毒株（Sin Nombre virus），該病毒由白足鼠（deer mice）攜帶，目前尚無證據表明其會人傳人。

加州每年通常僅報告少量漢他病毒病例。該州近期病例大多與在農村或山區（包括東塞拉地區）接觸齧齒動物有關。