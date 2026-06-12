我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SpaceX今日掛牌 馬斯克身價破兆美元…今日5件事

好市多這9項夏季優惠商品 每件都30元有找

聖昆汀監獄1在押犯 疑染漢他病毒 展開檢測消毒工作

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖昆汀監獄出現疑似漢他病毒病例，已啟動檢測與消毒工作。（路透）
聖昆汀監獄出現疑似漢他病毒病例，已啟動檢測與消毒工作。（路透）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，在發現一名在押人員出現了可能與漢他病毒（hantavirus）相關的症狀後，聖昆汀監獄（San Quentin Rehabilitation Center）正在等待州和聯邦的檢測結果。漢他病毒是一種罕見的嚙齒類動物傳播病毒，在郵輪上爆發疫情後再次引起了廣泛關注。

加州懲教與康復廳（CDCR）表示，馬連縣監獄目前尚未出現確診的漢他病毒病例。

該在押人員的檢測樣本已送檢，CDCR正等待進一步結果，以確定其症狀是否由漢他病毒引起。該部門表示，還將向聯邦疾病防治中心（CDC）送檢更多樣本，以輔助診斷。

據CDCR稱，聖昆汀監獄已對該囚犯所住的設施進行了徹底消毒；醫務人員將繼續對任何出現疑似暴露症狀的囚犯或工作人員進行監測和進一步評估。

這名囚犯是一名38歲的男性，目前病情穩定。

據報導，聖昆汀監獄官員認為這起疑似病例並非由人際傳播引起。目前尚未宣布實施隔離措施，監獄方面表示該設施內未發現其他漢他病毒疑似病例。

聖昆汀監獄目前關押著3000多名囚犯。

加州公共衛生廳稱，漢他病毒雖罕見但可能引發嚴重後果。在加州，人們通常是在吸入被受感染齧齒動物的尿液、糞便或唾液顆粒汙染的空氣後感染該病毒。

該病毒可引發漢他病毒肺症候群，這是一種嚴重的呼吸道疾病，初期可能表現為發熱、疲勞和肌肉痠痛，隨後發展為咳嗽、呼吸困難及肺部積液。

這起聖昆汀監獄的疑似病例出現之際，距離加州衛生官員對「宏迪亞斯號」（Hondius）郵輪上可能接觸過另一種漢他病毒株的數名乘客進行監測僅數周之隔。

那次疫情涉及安第斯（Andes）漢他病毒，該病毒株存在於南美洲部分地區，曾有罕見的人際傳播案例，通常發生在與患者密切、長時間接觸之後。

在加州病例中最為常見的毒株是辛諾布雷毒株（Sin Nombre virus），該病毒由白足鼠（deer mice）攜帶，目前尚無證據表明其會人傳人。

加州每年通常僅報告少量漢他病毒病例。該州近期病例大多與在農村或山區（包括東塞拉地區）接觸齧齒動物有關。

精華 FAQ

  • 一名38歲在押男性出現相關症狀後，樣本已送檢，病情目前穩定。監獄等待州與聯邦結果，以確認是否真為漢他病毒感染。

  • 聖昆汀監獄已對該囚犯所住設施徹底消毒，並持續監測可能暴露的囚犯與工作人員，如有疑似症狀將進一步評估。

  • 加州常見的漢他病毒多由受感染齧齒動物污染的空氣傳播，通常不會人傳人；當局也認為這次疑似病例並非人際傳播。

CDC 疫情 聯邦疾病防治中心

上一則

巴洛阿圖擬建住商混合社區 惹議

下一則

阿爾馬登研究中心擬變更土地用途 改工業園區與開放空間

延伸閱讀

致命漢坦病毒來襲和鼠疫有何關係？如何預防？

致命漢坦病毒來襲和鼠疫有何關係？如何預防？
民主剛果伊波拉疫情逾百死 武裝衝突阻礙防疫進展

民主剛果伊波拉疫情逾百死 武裝衝突阻礙防疫進展
甘迺迪機場強化伊波拉病毒檢查 曾出入這些國家者需篩檢

甘迺迪機場強化伊波拉病毒檢查 曾出入這些國家者需篩檢
暑假將至群聚增多 北加州輪狀病毒病例升溫

暑假將至群聚增多 北加州輪狀病毒病例升溫
被蜱蟲咬致對紅肉過敏患者 賓州啟動追蹤

被蜱蟲咬致對紅肉過敏患者 賓州啟動追蹤

熱門新聞

全球旅遊搜尋平台Skyscanner的報告顯示，灣區是美國觀看本屆世界盃成本最低的地區。（美聯社）

門票貴、交通差、對外國人有敵意 世界盃受質疑

2026-06-08 19:55
聖荷西州大在一項電腦科學與科技技能評估中排名全美第二，擊敗一眾頂尖大學。（美聯社）

矽谷最強人才工廠出爐 科技巨頭瘋搶畢業生

2026-06-05 18:43
谷愛凌加州的房屋前垃圾多引爭議。圖為谷愛凌日前在巴黎參加活動。（美聯社）

門前垃圾堆積 谷愛凌豪宅再陷風波 多次被舉報 與鄰居長期不合？

2026-06-11 02:20
Fairfax Variety店內宛如仙境，店主Polly Knox自豪地稱其為「馬林縣最後一家5美分雜貨店」。（取自Google Maps）

灣區小鎮費爾法克斯充滿奇思妙想 驚喜1日遊勝地

2026-06-07 02:16
圖為警員泰勒的隨身攝影機畫面，嫌犯在下車後立即開槍，泰勒連中數槍。警長劉力一曾表示，泰勒幸運生還，但將面臨長期的復健。（舊金山警局提供）

灣景區追捕槍戰畫面曝光 警員與乘客均中槍重傷送醫

2026-06-10 19:36
聖荷西的世界盃慶祝活動主要集中在市中心的San Pedro Square Market。(Google Maps)

聖荷西世界盃觀賽派對 免費看104場比賽

2026-06-10 02:20

超人氣

更多 >
去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣
68歲金馬影后陳秋霞嫁富商長居大馬 為恩師祝壽罕回港

68歲金馬影后陳秋霞嫁富商長居大馬 為恩師祝壽罕回港
華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆

華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆
在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看
世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非