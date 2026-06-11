居住地遭質疑 費爾菲德市長在調查會議展開前辭職

費爾菲德市長在圍繞其居住資格問題的會議召開前夕辭職。（取自Pexels）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，費爾菲德（Fairfield）市長摩伊（Catherine Moy）於周二（9日）辭職，此時距離市議會原定討論針對她是否居住在自己當選領導的這座北加州 城市一事展開外部調查僅剩數小時。

「我在家鄉擔任民選官員的日子今天結束了，」摩伊在發布於臉書（Facebook）的一份長篇聲明中寫道，「我甘願回歸普通市民的身分，就像我人生的大部分時間那樣。」

這一聲明使摩伊的任期戛然而止，距離其任期原定結束還有五個月多。在費爾菲德市議會任職多年後，她於2022年當選市長。

摩伊的辭職發生在周二晚間一場特別會議之前，該會議是由加州用於質疑某人是否具備擔任公職資格的法律程序所引發的。

據「Vacaville Reporter」稱，此次正式審查源於市議員K. Patrice Williams去年12月要求市政府核查摩伊的居住地。

市議會原計畫討論一份關於摩伊居住地的報告，以及市長提出的與該調查相關的法律費用報銷請求。這份外部報告並未明確認定摩伊居住在費爾菲德市以外。報告稱，收集到的證據「存在多種解讀」，市議會需自行決定如何權衡這些證據。

報告指出，摩伊在2022年競選市長時，她與丈夫在費爾菲德市擁有一處房產，但於2025年搬離了該處。報告稱，摩伊向調查人員表示，她打算繼續作為費爾菲德居民，此後也曾在該市其他房產居住。

但報告同時指出摩伊的陳述存在矛盾之處，並稱調查人員曾多次在清晨觀察到她的車輛停在費爾菲德市外的某處房產。報告稱，摩伊聲稱曾居住的一處費爾菲德公寓的物業經理向調查人員表示，她不認識摩伊，也從未在該物業見過她。

摩伊否認有任何不當行為，並將此次調查歸咎於政治動機。

摩伊表示，調查帶來的壓力、公眾的批評以及近期城市內的動盪已損害了她的健康和家庭，並表示她將把城市交由副市長貝塔尼（Pam Bertani）「非常能幹的雙手」來管理。