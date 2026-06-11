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聖縣加州提訴 阻聯邦在吉爾洛建ICE拘留中心

編譯林思牧╱綜合報導
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紅點圈出處是吉爾洛（Gilroy），它被稱為世界大蒜之都(Garlic Capi...
紅點圈出處是吉爾洛（Gilroy），它被稱為世界大蒜之都(Garlic Capital of the World)。(谷歌地圖)

聖塔克拉拉縣政府與加州政府10日正式提起訴訟，企圖阻止聯邦政府在吉爾洛（Gilroy）興建ICE拘留中心。

聖荷西信使報報導，加州檢察長邦塔（Rob Bonta）在新聞發布會上指控：「自川普重返白宮以來，他及所領導的政府發起了一場大規模拘留和驅逐行動，導致加州各地的移民拘留中心條件惡劣、不人道且令人無法接受。」

邦塔指責川普政府「試圖在一個不歡迎它的社區強行推進新建設施」。白宮將相關問題轉給了國土安全部，該部門管轄移民及海關執法局（ICE）。

國土安全部和ICE均未立即回應媒體的提問。

聖縣首席律師洛普雷斯蒂 (Tony LoPresti) 稱其為「在敏感和受保護的土地上建造 ICE 設施的魯莽嘗試，而不考慮其對環境、社區及最重要的是對被拘留在那裡的人的影響」。洛普雷斯蒂指出，有關計畫中的拘留中心的消息幾乎沒有透露，他說該拘留中心的設計似乎最多可容納150人。

洛普雷斯蒂在聖荷西市舉行的新聞發布會上說：「我們有理由相信，這是一個旨在暫時關押被拘留者的設施，然後再將他們送往更大的拘留設施。這種設施因在不人道的條件下拘留人員而在全國範圍內受到訴訟。」

洛普雷斯蒂說，該縣的分區禁止在規畫該中心的土地上設立任何規模的拘留設施。

這項訴訟尋求法庭命令永久停止將該地點開發為ICE拘留設施。目前尚不清楚該法律行動會對聯邦政府拒絕正式承認的設施的開發產生什麼影響。國土安全部上個月在一份聲明中表示，目前沒有新的拘留中心可供宣布。該局正在全國範圍內開展執法活動，以確保美國人民的安全，並且ICE將在美國各州實施逮捕，並正在積極努力擴大拘留空間。

精華 FAQ

  • 兩者認為聯邦計畫在吉爾洛興建ICE拘留中心，不僅違反當地分區規定，也可能對環境、社區與被拘留者造成嚴重傷害，因此請求法院永久阻止開發。

  • 邦塔指控川普政府推動大規模拘留與驅逐行動，導致加州多地移民拘留中心條件惡劣、不人道且不可接受，並批評其強行在不歡迎的社區推進新設施。

  • 聖縣首席律師洛普雷斯蒂表示，這是對敏感且受保護土地上建造ICE設施的魯莽嘗試，且設計資訊有限，疑似僅作暫時關押，再轉送更大型拘留設施。

ICE 加州 聖荷西

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