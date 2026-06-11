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史丹福大學籌建紅木城癌症中心 校方史上最大計畫

編譯組／綜合報導
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史丹福大學宣布將在紅木城興建癌症中心，規模將是該校史上最大。(史丹福大學醫學院官...
史丹福大學宣布將在紅木城興建癌症中心，規模將是該校史上最大。(史丹福大學醫學院官網／HOK & Transparent House提供)

史丹福大學醫學院計畫最早於2029年在紅木城，興建一間大型新癌症中心。建成之後，中心將服務預期未來數十年將持續增長的病患。

癌症中心主任艾坦迪(Dr. Steven Artandi)表示，這將是史丹福大學史上規模最大計畫，也是紅木城最大的醫療設施。

舊金山紀事報報導，計畫尚須市議會批准，包括一間醫院、一個門診與一棟研究大樓，總面積達175萬平方呎。這些建築將透過空中走廊連接，位在目前史丹福大學紅木城校區內，毗鄰史丹福醫療保健門診中心(Stanford Health Care Outpatient Center)，緊鄰101號高速公路。

癌症中心的先前版本，已於2013年獲市府批准。但此次更新版本，提出更高建築高度、更高密度，以及新增117萬平方呎面積，仍須獲得市府批准。史丹福大學計畫本周向市府提交更新後的方案，於在2026年和2027年進行由市府主導的環境評估，預計約於2029年開始分階段建設。患者將於2035年至2037年，開始在新醫院和診所接受治療。

醫院最多可容納470張住院病床。史大提出方案，所有三棟建築的高度皆為10層。校方並未透露該計畫的預計成本。

艾坦迪指出，設立專門的癌症中心，將把史大癌症治療重心從巴洛阿圖的主要樞紐，移轉至紅木城。將提升治療更多癌症患者的能力，以滿足日益增長的醫療服務需求。這項計畫將在紅木城的更大校區，提供更多癌症患者服務。

儘管過去幾十年癌症死亡率穩定下降，歸功於戒菸、更好治療方法與篩檢，但新增癌症病例數量卻上升。世界衛生組織估計，2022年至2050年間，新增癌症病例將增加77%。

艾坦迪表示，癌症新病例增加，主要有兩個因素驅動：一是越來越多的年輕人罹患癌症，尤其是大腸癌；二是人口老化，導致老年人罹患乳癌、結腸癌、胰臟癌、肺癌和血液癌症等病症。在60歲、70歲和80歲之前，癌症發病率基本上呈線性增長。在40至50歲之前，很少看到這種情況，之後癌症病例數急劇上升。

精華 FAQ

  • 計畫包含一間醫院、一個門診中心與一棟研究大樓，三棟建築以空中走廊連接，總面積約175萬平方呎，並位於史丹福紅木城校區內。

  • 史丹福大學預計先完成市府環評與核准程序，約2029年分階段開工，患者則可能於2035年至2037年間，開始在新醫院和診所接受治療。

  • 院方認為癌症病例因人口老化與年輕患者增加而持續攀升，因此需要更大規模設施來擴充量能，並把治療重心由巴洛阿圖移往紅木城。

癌症 史丹福大學

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