我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI時代不缺聰明腦 黃仁勳親揭Nvidia徵才1特質最重要「這種人無價」

高第逝世百年 聖家堂最高塔落成獲教宗祝福

聖塔克拉拉市設世足特別活動區 暫時禁人行道攤販

聖荷西訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖克拉拉市設立了特別活動區，世界盃期間體育場周圍指定區域內將暫時禁止人行道攤販。...
聖克拉拉市設立了特別活動區，世界盃期間體育場周圍指定區域內將暫時禁止人行道攤販。(Google Maps)

本周末，來自世界各地的足球迷將湧入聖塔克拉拉觀看國際足總世界盃(FIFA World Cup)，屆時李維體育場(Levi's Stadium)將人山人海，但戶外商販和食品攤販可能根本無法從中受益。

聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，聖塔克拉拉市設立了特別活動區，世界盃期間體育場周圍指定區域內將暫時禁止人行道攤販、戶外商品銷售、食品銷售、移動廣告、產品贈送和臨時搭建的建築物。官員表示，這些限制措施對於控制人流、確保緊急通道暢通、維護公共安全和打擊假偽劣產品至關重要。

「對於持有執照的熱狗攤販來說，20天的停業時間太長了，」市長吉爾莫(Lisa Gilmore)在最近的市議會上說，「這本應是惠及所有人的好事，而不是壞事，更不應該導致生意受損。」

儘管有這些擔憂，市議會仍一致通過了設立特別活動區的決議。這些限制措施將從6月12日至7月2日生效，涵蓋李維體育場周邊主要路段，包括Great America Parkway和Tasman Drive的部分路段。

這些限制措施引發了市議員的討論，他們爭論該地區的主要目的是保障公共安全，還是為了限制這項全球最大型體育賽事之一期間的商業活動。

第一區市議員岡薩雷斯（Albert Gonzalez）表示，這些限制措施旨在保護李維體育場附近的現有企業，防止無證商販趁著世界盃人潮牟利。

岡薩雷斯表示，區域內的現有企業可以繼續正常營業，並可以使用符合城市規定的標誌和宣傳材料。

聖克拉拉市Iguanas Mexican Food餐廳的發言人（出於隱私原因要求匿名）表示，無證攤販會影響李維體育場附近的餐廳，尤其是在大型活動期間，商家之間會展開激烈的競爭，這種競爭確實會影響餐廳的銷售。

這位發言人還補充說，體育場附近的餐廳每月租金可能高達1萬8000至2萬2000美元。

精華 FAQ

  • 市府在李維體育場周邊設立特別活動區，於6月12日至7月2日暫禁人行道攤販、戶外商品與食品銷售、移動廣告、贈品發放及臨時建築。

  • 官員表示，限制可協助控制大量人潮，確保緊急通道保持暢通，並加強公共安全，同時也有助於打擊假偽劣產品與無證商販。

  • 無證攤販將被排除在活動區外，可能失去世界盃人潮帶來的商機；但市府表示現有合法商家仍可正常營業，並使用合規標誌與宣傳材料。

聖荷西 世界盃

上一則

米慎灣盧瑪酒店 推出機器人送餐到房服務

下一則

碼頭牆壁出現裂縫 面海側塌陷傾斜 柏斯菲卡Chit Chat咖啡店拆除

延伸閱讀

世界盃提振聖塔克拉拉縣經濟？ 商家憂客流量不如超級盃

世界盃提振聖塔克拉拉縣經濟？ 商家憂客流量不如超級盃
世界盃在即 灣區交通大考驗 當局籲球迷搭乘大眾運輸

世界盃在即 灣區交通大考驗 當局籲球迷搭乘大眾運輸
世界盃八場賽事登陸洛杉磯 安保「史上最大規模之一」

世界盃八場賽事登陸洛杉磯 安保「史上最大規模之一」
蹭食世界盃大餅 加州收益驚人 賣這款商品最好賺

蹭食世界盃大餅 加州收益驚人 賣這款商品最好賺

旅遊設限、大驅逐…世界盃成為美國移民政策辯論最前線

旅遊設限、大驅逐…世界盃成為美國移民政策辯論最前線

熱門新聞

聖荷西州大在一項電腦科學與科技技能評估中排名全美第二，擊敗一眾頂尖大學。（美聯社）

矽谷最強人才工廠出爐 科技巨頭瘋搶畢業生

2026-06-05 18:43
全球旅遊搜尋平台Skyscanner的報告顯示，灣區是美國觀看本屆世界盃成本最低的地區。（美聯社）

門票貴、交通差、對外國人有敵意 世界盃受質疑

2026-06-08 19:55
僑宴鄭麗文40分鐘脫稿演講，帶動現場搖旗吶喊，將訪美首站帶向高潮。（記者李怡╱攝影）

鄭麗文訪美首站發表長達40分鐘演講 首度鬆口提2028大選

2026-06-03 20:29
舊金山富裕房東涉嫌謀殺租客案中，令人毛骨悚然的細節浮出水面。示意圖。（取自Pexels）

為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺

2026-06-02 13:47
Palo Alto Networks Inc. 執行長阿羅拉(Nikesh Arora)。(paloaltonetworks.com)

矽谷1公司CEO年薪近億 為何股東連7年反對卻無法阻止？

2026-06-03 19:13
Fairfax Variety店內宛如仙境，店主Polly Knox自豪地稱其為「馬林縣最後一家5美分雜貨店」。（取自Google Maps）

灣區小鎮費爾法克斯充滿奇思妙想 驚喜1日遊勝地

2026-06-07 02:16

超人氣

更多 >
亞城富人區悲劇 夫槍殺亞裔妻後自盡 17歲長子目睹報警

亞城富人區悲劇 夫槍殺亞裔妻後自盡 17歲長子目睹報警
谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？

谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？
昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助

昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助
印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效

印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效
存百萬才能安心退休？專家：事實上不需這麼多

存百萬才能安心退休？專家：事實上不需這麼多