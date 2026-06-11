聖塔克拉拉市設世足特別活動區 暫時禁人行道攤販

聖克拉拉市設立了特別活動區，世界盃期間體育場周圍指定區域內將暫時禁止人行道攤販。(Google Maps)

本周末，來自世界各地的足球迷將湧入聖塔克拉拉觀看國際足總世界盃 (FIFA World Cup)，屆時李維體育場(Levi's Stadium)將人山人海，但戶外商販和食品攤販可能根本無法從中受益。

聖荷西 焦點(San Jose Spotlight)報導，聖塔克拉拉市設立了特別活動區，世界盃期間體育場周圍指定區域內將暫時禁止人行道攤販、戶外商品銷售、食品銷售、移動廣告、產品贈送和臨時搭建的建築物。官員表示，這些限制措施對於控制人流、確保緊急通道暢通、維護公共安全和打擊假偽劣產品至關重要。

「對於持有執照的熱狗攤販來說，20天的停業時間太長了，」市長吉爾莫(Lisa Gilmore)在最近的市議會上說，「這本應是惠及所有人的好事，而不是壞事，更不應該導致生意受損。」

儘管有這些擔憂，市議會仍一致通過了設立特別活動區的決議。這些限制措施將從6月12日至7月2日生效，涵蓋李維體育場周邊主要路段，包括Great America Parkway和Tasman Drive的部分路段。

這些限制措施引發了市議員的討論，他們爭論該地區的主要目的是保障公共安全，還是為了限制這項全球最大型體育賽事之一期間的商業活動。

第一區市議員岡薩雷斯（Albert Gonzalez）表示，這些限制措施旨在保護李維體育場附近的現有企業，防止無證商販趁著世界盃人潮牟利。

岡薩雷斯表示，區域內的現有企業可以繼續正常營業，並可以使用符合城市規定的標誌和宣傳材料。

聖克拉拉市Iguanas Mexican Food餐廳的發言人（出於隱私原因要求匿名）表示，無證攤販會影響李維體育場附近的餐廳，尤其是在大型活動期間，商家之間會展開激烈的競爭，這種競爭確實會影響餐廳的銷售。

這位發言人還補充說，體育場附近的餐廳每月租金可能高達1萬8000至2萬2000美元。