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單車撞上黑熊 騎士昏倒 熊跑了

編譯組／綜合報導
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加州一位騎行者在熱門湖泊附近下坡時撞上黑熊。人受傷並短暫失去意識，黑熊則也受驚嚇...
加州一位騎行者在熱門湖泊附近下坡時撞上黑熊。人受傷並短暫失去意識，黑熊則也受驚嚇，一躍穿過松樹林，跑了。示意圖。（取自Pexels）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，現年67歲、來自河濱縣（Riverside County）的泰雷斯（Don Terres）和妻子周日（7日）傍晚從湖畔小屋出發，騎車前往Dodge Ridge滑雪度假村，打算在日落前鍛鍊一個小時。

當他們沿著蜿蜒的道路騎回Pinecrest Lake的住所時，意外發生了：泰雷斯騎著公路車以每小時25哩的速度疾馳過一個彎道內側時，正前方突然出現了一團濃密的毛髮–一隻正在橫穿馬路的黑熊。泰雷斯告訴紀事報，他迎面撞上了這隻動物，摔倒在路面上並暫時失去了意識。

「直到那頭熊真的離我只有五呎遠時，我才看見它，然後就撞上了。我唯一記得的就是那頭熊臉部的特寫。它看起來和我一樣驚恐又驚訝，」他描述道。

幾分鐘後，跟在他後面的妻子趕到現場，發現他倒在地上。撞車後，她看到那隻熊一躍穿過松樹林，跑上了附近的山脊。泰雷斯估計那隻熊重約200到250磅，是一隻獨行的熊，很可能是成年雄性。

當泰雷斯坐在路邊檢查傷勢時，一輛路過的美國林業局（U.S. Forest Service）消防車停下來幫忙。最終，泰雷斯被救護車送往附近的醫院，診斷結果為肩關節脫位、三根肋骨骨折，以及腿部和背部有嚴重的擦傷。

泰雷斯表示，多年來他常去Pinecrest探訪家人的小屋，也在內華達山脈（Sierra）露營和徒步旅行，期間見過好幾隻熊，也發生過幾次遭遇。「我通常在熊面前不會驚慌，但這是我第一次騎車時離它們這麼近，」他說。

「我小時候，這裡根本見不到熊，」泰雷斯說，「但在過去的10到15年間，熊的數量逐漸增加了。」

如今，黑熊在加州的數量，堪稱過去一個世紀以來的最高水平。加州魚類及野生動物廳統計，加州約有6萬頭黑熊，是美國本土48州中黑熊數量最多的地區。

魚類及野生動物廳公共信息官蒂拉（Peter Tira）表示，熊與車輛的碰撞事故不幸地較為常見，特別是在交通繁忙、遊客眾多的山區社區，徒步者在小徑轉彎處偶遇黑熊也是家常便飯；但涉及騎行者的事故可是罕見的。

精華 FAQ

  • 事件發生在加州松樹林與Pinecrest Lake一帶的山區道路上，男子與妻子傍晚騎車返家時，在彎道內側迎面撞上橫越馬路的黑熊。

  • 泰雷斯撞擊後摔倒並短暫失去意識，送醫後診斷出肩關節脫臼、三根肋骨骨折，還有腿部與背部多處嚴重擦傷，需接受後續治療。

  • 因加州黑熊數量已達過去百年高點，約有六萬頭，山區社區車熊碰撞並不罕見，但像這次騎行者直接撞熊的案例仍相當少見。

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