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聯合廣場夏季免費露天電影回歸 韓流打頭陣

記者李怡/舊金山報導
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舊金山聯合廣場夏季免費露天電影回歸，韓流電影打頭陣。（記者李怡╱攝影）
舊金山聯合廣場夏季免費露天電影回歸，韓流電影打頭陣。（記者李怡╱攝影）

想在星空下免費看電影的灣區民眾，今年夏天又多了一個好去處。舊金山聯合廣場（Union Square）宣布推出第二季免費露天電影系列活動，從6月到9月共安排五場戶外電影放映，民眾可免費入場，在市中心廣場享受夏夜觀影樂趣。

今年首場活動將於6月20日舉行，放映近期人氣韓流動畫電影「KPop Demon Hunters」特別歡唱版本。

電影放映於傍晚7時左右開始，現場會安排暖場節目，包括現場表演、互動遊戲、抽獎及餐飲服務。

今年放映片單包括：

6月20日「KPop Demon Hunters」歡唱版。6月27日「The Birdcage」配合同志驕傲月主題放映。7月25日「The Princess Diaries」以舊金山為背景的經典青春電影。8月29日「Pokémon Detective Pikachu」配合今年在舊金山舉辦的寶可夢世界錦標賽活動。9月26日「The Conversation」這部經典懸疑片部分場景就在聯合廣場周邊拍攝。

近年來，聯合廣場持續推出免費音樂會、健身課程、市集與家庭活動，希望吸引更多居民與遊客回到市中心。對於華人家庭而言，免費露天電影不僅是親子周末活動的新選擇，也提供了一個在市中心休閒聚會的機會。

主辦單位提醒，舊金山夏夜氣溫偏低，即使白天炎熱，晚間廣場風勢仍較強，建議觀眾攜帶保暖衣物與毛毯，以獲得更舒適的觀影體驗。

精華 FAQ

  • 今年活動從六月到九月共安排五場戶外放映，讓民眾可免費入場觀影。主辦方將電影安排在傍晚七時左右開始，並搭配不同主題，形成整個夏季的市中心活動亮點。

  • 首場於六月二十日放映近期人氣韓流動畫電影KPop Demon Hunters的特別歡唱版本。現場還有暖場表演、互動遊戲、抽獎與餐飲服務，讓觀眾不只看電影，也能參與整體夏夜活動。

  • 片單包含同志驕傲月主題的The Birdcage、以舊金山為背景的The Princess Diaries、配合寶可夢世界錦標賽的Pokémon Detective Pikachu，以及在聯合廣場周邊取景的The Conversation。

舊金山 灣區

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