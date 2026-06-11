我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI時代不缺聰明腦 黃仁勳親揭Nvidia徵才1特質最重要「這種人無價」

高第逝世百年 聖家堂最高塔落成獲教宗祝福

B提案衝擊 佩斯金不在意無法重返市議會

記者王子涵╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
佩斯金2024年舊金山市長競選中，得票落後於羅偉以及布里德。圖為開票派對上他感謝...
佩斯金2024年舊金山市長競選中，得票落後於羅偉以及布里德。圖為開票派對上他感謝其支持者。（記者王子涵╱攝影）

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，B提案（Proposition B）在6月初選中獲得通過，舊金山市長與市議員未來終身最多只能擔任兩個任期。外界普遍認為，這項提案主要是針對前市議長佩斯金（Aaron Peskin）、防止他未來再次重返市議會；但佩斯金看起來對此結果毫不在意。

自1990年舊金山實施任期限制以來，只有佩斯金一人在離任後重新參選成功，並累計擔任超過兩屆市議員。

本周在北灘區知名咖啡館Caffe Trieste接受專訪時，佩斯金看起來對此結果毫不在意。他笑稱支持提案的人患有「PDS」，也就是「Peskin Derangement Syndrome（佩斯金失調症）」。面對外界認為他伺機重返市議會的說法，他予以否認，表示自己目前擔任非營利組織Great Basin Land and Water總裁，生活十分充實。「我有工作，也正在彌補過去十年日夜工作所錯過的許多事情。」

然而，即使無法再次競選市議員，佩斯金在舊金山政壇的影響力並未因此消失。紀事報採訪過程中，他不時停下來與路人打招呼，或查看手機裡接連不斷的簡訊與電話，彷彿仍是一名現任政治人物。這也讓人聯想到前市長勃朗（Willie Brown），儘管離開公職多年，至今仍對舊金山政治擁有不容忽視的影響力。佩斯金透露，他至今仍與勃朗保持每周固定早餐聚會。

此次初選不僅是佩斯金個人的挫敗，也被視為進步派勢力近年來最明顯的一次失利。主張提高大型企業稅負的D提案（Proposition D）同樣遭到否決。長期以來進步派高喊的「向富人課稅」口號，似乎已難以打動選民。支持市長羅偉（Daniel Lurie）住房增建計畫的候選人在本次選舉中接連勝出，反映出選民更傾向支持增加住房供給、改善城市運作效率的政策方向。

當記者指出羅偉目前擁有高達74%的施政支持度時，佩斯金則回應，政治從來沒有永遠的贏家，「鐘擺總會來回擺動」。

佩斯金2024年舊金山市長競選中，得票落後於羅偉以及布里德。圖為開票派對上他感謝...
佩斯金2024年舊金山市長競選中，得票落後於羅偉以及布里德。圖為開票派對上他感謝其支持者。（記者王子涵╱攝影）

精華 FAQ

  • B提案規定，舊金山市長與市議員未來終身最多只能擔任兩個任期，意在加強任期限制，避免政治人物長期掌握權力。

  • 因為自1990年任期限制以來，佩斯金是唯一離任後又成功回鍋參選的人，外界因此認為新規是為防止他未來再回到市議會。

  • 佩斯金表示自己毫不在意，還戲稱支持提案者有PDS；他現任非營利組織總裁，認為自己工作充實，也有時間彌補過去錯過的生活。

舊金山

上一則

烤雞標示不實？ 好市多律師：添加物不屬防腐劑

下一則

聯合廣場夏季免費露天電影回歸 韓流打頭陣

延伸閱讀

選民挺防災不挺加稅 金山A案大勝 C、D案雙雙面臨遭否決

選民挺防災不挺加稅 金山A案大勝 C、D案雙雙面臨遭否決
力挺3候選人全當選 2項提案也獲取勝利 羅偉成初選最大贏家

力挺3候選人全當選 2項提案也獲取勝利 羅偉成初選最大贏家
10大富豪投巨資重塑金山政局 有些成功有些失敗

10大富豪投巨資重塑金山政局 有些成功有些失敗
初選前最後一刻 裴洛西為陳詩敏催票

初選前最後一刻 裴洛西為陳詩敏催票
舊金山「過高薪執行長法案」未過關 市府工會遭遇挫敗

舊金山「過高薪執行長法案」未過關 市府工會遭遇挫敗

熱門新聞

聖荷西州大在一項電腦科學與科技技能評估中排名全美第二，擊敗一眾頂尖大學。（美聯社）

矽谷最強人才工廠出爐 科技巨頭瘋搶畢業生

2026-06-05 18:43
全球旅遊搜尋平台Skyscanner的報告顯示，灣區是美國觀看本屆世界盃成本最低的地區。（美聯社）

門票貴、交通差、對外國人有敵意 世界盃受質疑

2026-06-08 19:55
僑宴鄭麗文40分鐘脫稿演講，帶動現場搖旗吶喊，將訪美首站帶向高潮。（記者李怡╱攝影）

鄭麗文訪美首站發表長達40分鐘演講 首度鬆口提2028大選

2026-06-03 20:29
舊金山富裕房東涉嫌謀殺租客案中，令人毛骨悚然的細節浮出水面。示意圖。（取自Pexels）

為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺

2026-06-02 13:47
Palo Alto Networks Inc. 執行長阿羅拉(Nikesh Arora)。(paloaltonetworks.com)

矽谷1公司CEO年薪近億 為何股東連7年反對卻無法阻止？

2026-06-03 19:13
Fairfax Variety店內宛如仙境，店主Polly Knox自豪地稱其為「馬林縣最後一家5美分雜貨店」。（取自Google Maps）

灣區小鎮費爾法克斯充滿奇思妙想 驚喜1日遊勝地

2026-06-07 02:16

超人氣

更多 >
亞城富人區悲劇 夫槍殺亞裔妻後自盡 17歲長子目睹報警

亞城富人區悲劇 夫槍殺亞裔妻後自盡 17歲長子目睹報警
谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？

谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？
昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助

昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助
印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效

印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效
存百萬才能安心退休？專家：事實上不需這麼多

存百萬才能安心退休？專家：事實上不需這麼多