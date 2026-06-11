B提案衝擊 佩斯金不在意無法重返市議會

佩斯金2024年舊金山市長競選中，得票落後於羅偉以及布里德。圖為開票派對上他感謝其支持者。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 紀事報(San Francisco Chronicle)報導，B提案（Proposition B）在6月初選中獲得通過，舊金山市長與市議員未來終身最多只能擔任兩個任期。外界普遍認為，這項提案主要是針對前市議長佩斯金（Aaron Peskin）、防止他未來再次重返市議會；但佩斯金看起來對此結果毫不在意。

自1990年舊金山實施任期限制以來，只有佩斯金一人在離任後重新參選成功，並累計擔任超過兩屆市議員。

本周在北灘區知名咖啡館Caffe Trieste接受專訪時，佩斯金看起來對此結果毫不在意。他笑稱支持提案的人患有「PDS」，也就是「Peskin Derangement Syndrome（佩斯金失調症）」。面對外界認為他伺機重返市議會的說法，他予以否認，表示自己目前擔任非營利組織Great Basin Land and Water總裁，生活十分充實。「我有工作，也正在彌補過去十年日夜工作所錯過的許多事情。」

然而，即使無法再次競選市議員，佩斯金在舊金山政壇的影響力並未因此消失。紀事報採訪過程中，他不時停下來與路人打招呼，或查看手機裡接連不斷的簡訊與電話，彷彿仍是一名現任政治人物。這也讓人聯想到前市長勃朗（Willie Brown），儘管離開公職多年，至今仍對舊金山政治擁有不容忽視的影響力。佩斯金透露，他至今仍與勃朗保持每周固定早餐聚會。

此次初選不僅是佩斯金個人的挫敗，也被視為進步派勢力近年來最明顯的一次失利。主張提高大型企業稅負的D提案（Proposition D）同樣遭到否決。長期以來進步派高喊的「向富人課稅」口號，似乎已難以打動選民。支持市長羅偉（Daniel Lurie）住房增建計畫的候選人在本次選舉中接連勝出，反映出選民更傾向支持增加住房供給、改善城市運作效率的政策方向。

當記者指出羅偉目前擁有高達74%的施政支持度時，佩斯金則回應，政治從來沒有永遠的贏家，「鐘擺總會來回擺動」。

佩斯金2024年舊金山市長競選中，得票落後於羅偉以及布里德。圖為開票派對上他感謝其支持者。（記者王子涵╱攝影）