金山砸4050萬 推動跑華街改造計畫

舊金山市接受捐助及投入公共資金，總額超過4050萬美元，推動跑華街改造計畫。聯合廣場周邊將迎來「世代級翻新」。（記者李怡╱攝影）

連接市場街（Market Street）與聯合廣場（Union Square）的跑華街（Powell Street），即將迎來數十年來最大規模改造工程。舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie ）10日簽署法案，接受來自市中心發展協會提供的1450萬美元私人捐助，推動跑華街改造計畫。加上市府此前已投入的2600萬美元公共資金，整體工程規模超過4050萬美元，預計今年秋季動工、2027年完工。

根據規畫，從市場街到Geary Street的三個街區將全面翻新，包括拓寬人行道、增設景觀綠化、更新纜車站設施，並為沿街餐廳與咖啡館創造更多戶外座位空間。最引人注目的設計，是在跑華街纜車迴轉站上方懸掛大型星芒造型吊燈，搭配可程式控制的LED藝術燈飾，未來可隨節慶、活動與城市慶典變換燈光色彩。

羅偉表示，市府希望打造一個24小時都有活力的市中心，而跑華街正是聯合廣場與市中心的門戶。

他說：「將把跑華街打造成世界級入口空間，連接遊客、居民、上班族與消費者。市中心復甦不只是政府的工作，而是企業、商家、社區與市民共同努力的成果。當市中心繁榮，全市每一個社區都會受益。」

近年來，隨著疫情 衝擊逐漸消退，聯合廣場商圈開始出現復甦跡象。包括 The RealReal⁠、 AT&T⁠ 與 Nintendo⁠ 等品牌陸續進駐或擴張營業據點。市府數據顯示，涵蓋聯合廣場與金融區的中央警局轄區去年整體犯罪率下降超過35%，也為商業復甦提供有利條件。

這次改造不只是硬體工程，也被視為市府重新塑造市中心公共生活的重要嘗試。過去幾年，不少居民對市中心空置店面、治安及街道環境感到憂心，如今市府選擇從最具代表性的跑華街改造，希望透過更舒適的人行空間、更多戶外活動與商業機會，重新吸引遊客人潮回流。

跑華街的改造反映出舊金山試圖透過公共空間與城市設計，重新找回昔日市中心的人氣和自信。對市民而言，這條每天都有纜車穿梭、承載無數觀光客記憶的街道，或許將成為舊金山經濟復甦最具象徵性的風景線。

舊金山市接受捐助及投入公共資金，總額超過4050萬美元，推動跑華街改造計畫。聯合廣場周邊將迎來「世代級翻新」。（記者李怡╱攝影）

跑華街大型星芒造型吊燈效果圖；未來可隨節慶、活動與城市慶典變換燈光色彩，是此次改造計畫的亮點之一。（市長辦公室供圖）

跑華街改造效果圖。（市長辦公室供圖）

舊金山市接受捐助及投入公共資金，總額超過4050萬美元，推動跑華街改造計畫。聯合廣場周邊將迎來「世代級翻新」。（記者李怡╱攝影）