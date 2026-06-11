灣景區警匪槍戰 警員、民眾中槍送醫

圖為警員泰勒的隨身攝影機畫面，嫌犯在下車後立即開槍，泰勒中槍重傷。（舊金山警局提供）

舊金山 警局（SFPD）對5月31日晚間發生在灣景區（Bayview）的警匪槍戰案件，公布了警員執法影片。視頻中一名涉嫌武裝搶劫的嫌犯在警方追捕過程中向警員開槍，導致一名警員及車內乘客重傷送醫。涉案男子諾里斯里德二世（Norris Reed II），目前已被控兩項企圖謀殺罪及多項重罪。

警察局長劉力一（Derrick Lew）9日在線上說明會上表示，警方始終尊重並維護生命價值，但在執行職務時，有時必須使用武力，包括致命武力，以保障公眾及員警安全。

據警方說明，事件發生於5月31日晚間約10時29分。警方即時調查中心透過車牌辨識系統發現一輛涉嫌武裝搶劫案的灰色2021年豐田（Toyota）轎車駛入舊金山。監控系統曾拍攝到該車輛經由海灣大橋（Bay Bridge）進入市區，且車內嫌犯可能仍持有槍械。

執法影片顯示，兩名警員當時在第一街（First Street）與米慎街（Mission Street）一帶試圖攔查車輛，並多次命令駕駛熄火下車，但駕駛拒絕配合。警員表示擔心對方逃逸，不久後嫌犯果然加速離開，警方隨即展開追捕。追車路線長達約3.6哩，途經市內多個社區。至晚間約10時45分，嫌犯駕車行經灣景區Bayshore大道靠近Jerrold大道時，撞上中央分隔島停下。

警方隨身攝影機畫面顯示，多名警員停車後持續高聲要求駕駛舉手下車。然而嫌犯下車後幾乎立即朝警方開火。現場隨即爆發激烈槍戰，槍聲持續不斷。

警方指出，參與還擊的警員包括Rachel Carranza、Jeremy Cutler及Angela Moreno。目前調查人員仍在統計雙方共開了多少槍。

槍戰結束後，現場有警員高喊「警員中彈」。警方表示，警員泰勒（Britney Taylor）在交火中遭子彈擊中，傷勢嚴重，已接受多次手術治療。嫌犯車內一名乘客也在槍戰中中彈受重傷，兩人目前仍在醫院接受治療。警長劉力一曾表示，泰勒幸運生還，但將面臨長期的復健。

嫌犯則趁亂徒步逃離現場，穿越Bayshore大道及附近加油站後，沿Jerrold大道向東逃往灣岸導航中心方向。警方隨即封鎖周邊區域展開搜索。

約兩小時後，即6月1日凌晨12時17分左右，警方接獲線報，指嫌犯藏身於導航中心圍欄區域內。警方趕赴現場，在未發生進一步衝突情況下將其逮捕。

影片顯示，數名警員翻越鐵絲圍欄進入設施範圍後，發現里德坐在導航中心入口附近的椅子上。警員持槍上前將其壓制在地並上銬。

遭逮捕時，里德向警員說：「兄弟，我就住這兒（I live here, bro）。」

警方隨後在其身上查獲兩把手槍，另在現場發現一發尚未擊發的.40口徑子彈。