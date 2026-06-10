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青少年e-bike快速普及 南灣警方加強執法與教育

記者王湘涵／聖他克拉拉報導
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Talaria等高速電動兩輪車近年在部分灣區青少年間流行，雖常被稱為e-bike...
Talaria等高速電動兩輪車近年在部分灣區青少年間流行，雖常被稱為e-bike，但外型與性能其實已更接近電動越野機車（e-moto）。（取自Talaria官網）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：南灣警方重啟青少年電動車安全計畫，加強巡查與執法。
  • 重點二：家長與青少年常誤判e-bike法規，部分車款其實接近電動機車。
  • 重點三：加州2026新法上路，限制高速改裝電動車與未成年騎乘。

一名少女近日在南灣騎乘電動滑板車時，因未戴安全帽遭警方攔下，除了收到違規通知外，她還必須與家長一同參加兩小時交通安全課程。隨著電動自行車（e-bike）與電動滑板車（e-scooter）在青少年間快速普及，南灣警方近期重新加強執法與安全教育，希望降低事故與危險騎乘情況。

根據NBC灣區新聞報導，聖塔他克拉拉縣警局近日重新啟動青少年電動車安全計畫，並在庫比蒂諾、薩拉度加與洛斯阿圖山等地展開巡查，針對未戴安全帽、闖停車標誌、超速與危險騎乘等情況進行勸導與執法。

警方表示，許多年輕人與家長並不清楚不同類型電動車的法規差異，有些俗稱「e-bike」的車款，實際上速度與動力已接近電動機車（e-moto），依法需要駕照與登記才能上路。警方希望透過交通安全課程，讓青少年與家長更了解相關規範與風險，而不只是單純開罰。

根據警方統計，庫比蒂諾、薩拉度加與洛斯阿圖山近來發生的自行車事故中，有85%造成受傷；警方認為不少事故與高速騎乘、未戴安全帽以及不熟悉交通規則有關，因此希望透過教育與執法並行方式降低意外發生率。

近年灣區的高速電動車相關事件持續增加，在部分社區、商場周邊與停車場，也常可見青少年騎乘高速電動兩輪車做出翹前輪（wheelie）、蛇行或高速穿梭等危險動作，引發居民與警方對安全問題的憂慮；不少車款外型雖類似腳踏車，但實際速度與動力已接近小型電動機車。

舊金山紀事報日前報導，東灣丹維爾一名12歲男童騎乘高速Talaria電動車時，因闖停車標誌遭警方攔查，之後還高速逃逸，時速一度達45哩，最後車輛遭扣押，父母也因允許未成年違法騎乘而被開罰。警方指出，Talaria與Sur Ron等熱門車款，在許多情況下已不屬於合法e-bike範圍，而是接近電動機車等級，但不少家庭仍誤以為只是一般電動腳踏車。

除了交通安全外，灣區多地也開始關注電動車在人行道高速穿梭的問題。加州2026年也新增多項e-bike相關法規，包括禁止16歲以下青少年騎乘Class 3電動自行車、禁止破解限速程式、以及允許警方扣押非法改裝或不符合分類規定的高速電動車等，多管齊下希望減少日益增加的事故與違規情況。

灣區 電動車

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