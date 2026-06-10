9個月內第3次 Salesforce再裁員86人

這次Salesforce在舊金山解雇86名員工，都是在這棟大樓內上班。(谷歌地圖)

AI重點 文章重點整理： 重點一： Salesforce九個月內第三度裁員，舊金山再有86人失業。

Salesforce九個月內第三度裁員，舊金山再有86人失業。 重點二： 此次裁撤集中在技術產品與一般管理部門，皆在Salesforce Tower工作。

此次裁撤集中在技術產品與一般管理部門，皆在Salesforce Tower工作。 重點三：灣區另有Quizlet、Verily與Morgan Advanced Ceramics同步裁員。

Salesforce九個月內第三次裁員，給舊金山 的就業前景又施出一記重拳；還有另外三家灣區 雇主宣布裁員共200多人。

舊金山紀事報報導，這次Salesforce在舊金山解雇86名員工。根據州備案文件，這家科技巨頭是舊金山市最大的雇主，它將解雇技術和產品部門的63名員工、一般管理部門的21名員工以及銷售和分銷部門的2名員工，所有員工均在Salesforce Tower這棟大樓內上班。

Salesforce先前在今年2月裁減了數百個工作崗位，去年9月在舊金山裁減了262個工作崗位。執行長班尼奧夫（Marc Benioff）去年表示，人工智慧減少了對客戶支援人員的需求。Salesforce 先前表示，部分員工已轉任其他角色。

根據州數據，舊金山和聖馬刁縣的資訊產業（主要是科技公司）在3月至4月期間失去了1900個工作機會。舊金山 4月的失業率仍然相對較低，為3.5%，這主要歸功於醫療保健、私人教育、政府、休閒和酒店業的就業成長。

另外，學生學習應用程式製造商Quizlet表示，將在舊金山123 Townsend St.的辦公室裁員79名員工。

生命科學公司Verily宣布，將裁減位於聖布魯諾市（San Bruno）999 Bayhill Dr.辦公地點的58名員工。受影響的部門包括商業數據分析、業務管理和軟體工程。

一份州政府文件又顯示，摩根先進陶瓷公司（Morgan Advanced Ceramics）將裁減位於海沃市2425 Whipple Road工作地點的96名員工。