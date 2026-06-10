聖荷西公務員加班費激增 1名消防員3年超過100萬元

聖荷西去年年收入最高的公務員是一名消防員。（谷歌地圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 消防局工程師皮爾西三年加班費累計已突破一百萬美元。

消防局工程師皮爾西三年加班費累計已突破一百萬美元。 重點二： 他2025年加班費達43萬7337美元，遠高於基本薪資。

他2025年加班費達43萬7337美元，遠高於基本薪資。 重點三：聖荷西加班費暴增，正逢五千萬美元預算赤字壓力。

聖荷西 收入最高的公務員不是市長，也不是警察局長，而是一名消防員。過去三年，這名消防員的加班費收入超過100萬美元。

聖荷西信使報報導，根據聖荷西市府公布的數據，消防局工程師皮爾西（Spencer Piercy）2025年加班費收入為43萬7337美元，是其基本薪資的兩倍多，也幾乎是市長馬漢（Matt Mahan）薪水的兩倍。皮爾西2024年的加班費收入超過41萬1000美元，2023年為28萬7000美元。

數據顯示，皮爾西是聖荷西去年近400名獲得六位數加班費的市府消防和警察部門員工之一，這個人數是2020年的三倍多。

市府員工加班費激增正值聖荷西面臨5000萬美元年度預算赤字之際，官員已提議透過一系列削減開支措施來彌補這一缺口，其中包括延後在小西貢（Little Saigon）興建消防站的計畫。

近年來，公共安全部門加班問題日益嚴重，美國各城市都面臨人手短缺和服務需求不斷增長的雙重壓力。在灣區 ，聖荷西、屋崙和舊金山的消防和警察部門這幾年的加班支出都超出預算數千萬美元。

聖荷西官員表示，皮爾西的加班費是透過填補消防局急救員、危險事故處理小組和消防工程小組出缺班次獲得的。官員稱，自新冠疫情爆發以來，消防局一直面臨有執照急救員嚴重短缺的問題，不得不依靠像皮爾斯這樣的合格員工來支援急救小組，維持人員配備。

市府沒有說明皮爾西的加班時間是否受年度上限限制，也沒有透露他實際的工作時數，皮爾西本人也未對此作出回應。

官員表示，員工加班並非他們所願，但它仍是確保當地社區安全的重要方式。市府發出聲明說：「如果為了維持最低人員配備或其他重要服務的加班名額無人填補，緊急救援和公共安全工作將受影響。」

儘管如此，聖荷西官員已開始採取控制加班費支出的改革行動，包括在該市最新預算案中提出控制措施，這項提案將在本周提交市議會投票表決。

根據4月預算備忘錄，聖荷西本會計年度警察薪資總支出預計將超出預算1100萬到1400萬美元，主要是加班費增加所致。