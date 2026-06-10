長榮航Hello Kitty Day萌翻甲骨文球場 2.5萬份限量吊飾等你拿

長榮航空舊金山分公司於6月14日將再度攜手舊金山巨人隊，在甲骨文球場（Oracle Park）舉辦年度盛事「Hello Kitty Day」。(長榮航空提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 長榮航6月14日再辦舊金山巨人隊Hello Kitty Day，限量2.5萬份吊飾。

長榮航6月14日再辦舊金山巨人隊Hello Kitty Day，限量2.5萬份吊飾。 重點二： 今年贈品為Hello Kitty x EVA Air x Giants聯名絨毛鑰匙圈，憑票先到先得。

今年贈品為Hello Kitty x EVA Air x Giants聯名絨毛鑰匙圈，憑票先到先得。 重點三：活動同步宣傳舊金山台北航班與華府新航線，展現北美市場布局。

長榮 航空舊金山 分公司於6月14日將再度攜手舊金山巨人隊，在甲骨文 球場（Oracle Park）舉辦年度盛事「Hello Kitty Day」。本次活動由長榮航空獨家贊助，結合Hello Kitty的可愛魅力與棒球熱情，為球迷帶來獨特且難忘的觀賽體驗，並限量贈送2.5萬份聯名紀念品，送完為止。

長榮航空每年在舊金山巨人隊舉行的「Hello Kitty Day」吸引到相當多的Hello Kitty粉絲，不少主流球迷也熱衷蒐集每年不同的紀念品。今年的紀念品將是「Hello Kitty x EVA Air x Giants」聯名的Hello Kitty絨毛吊飾鑰匙圈（Hello Kitty Plush Keychain），相當可愛精緻又具有代表性，數量有限，憑票領取，先到先得，送完為止。這款專屬設計的聯名紀念品預計再次成為球迷爭相收藏的人氣逸品。

活動當天，長榮航空美洲總分公司副總經理蘇偉仁也將親臨現場擔任開球嘉賓，為活動揭開序幕，並慶祝長榮航空與舊金山巨人隊長期合作夥伴關係。

長榮航空持續獲得國際肯定，已連續11年榮獲SKYTRAX五星級航空公司殊榮，並連續13年AirlineRatings.com飛安評鑑肯定。長榮航空除了再次獲得AirlineRatings.com「7-Star PLUS」榮譽外，也獲得該機構評選為「全球十大最安全航空公司-第8名」，彰顯長榮航空世界級飛安管理的實力。

本次活動也將同步介紹舊金山－台北 BR07、BR08兩航班。該航線全面升級採用全新波音787-9「夢幻客機」執飛，提供三艙等配置及第四代豪華經濟艙，以更舒適的客艙設計與升級機上服務，提升旅客長程飛行體驗。

長榮航空將於6月26日開航華盛頓特區－桃園直飛航線，提供每周四班服務。新航線開通後，長榮航空北美客運航點將增至十個，持續穩居北美至台灣航點最多、航班最密集的航空公司。

活動當天，長榮航空將於甲骨文球場外設置品牌攤位，透過現場互動遊戲，讓更多民眾深入了解長榮航空的產品與全球航線網絡。

長榮航空表示，希望透過「Hello Kitty Day」持續深化與當地社區及球迷的連結，讓更多主流人士認識長榮航空，在美國市場提升品牌能見度。無論是Hello Kitty 粉絲、棒球愛好者，或是規畫下一段旅程的旅客，都不容錯過這場融合棒球、文化與航空體驗的年度盛會。