抗議者鐵鍊鎖OpenAI總部大門 68歲女子遭定罪

地檢長謝安宜表示，感謝陪審團在審判中的付出，也感謝警方在保障公共安全與尊重示威權利之間取得平衡。(記者王子涵／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 68歲女子考夫明因鎖住OpenAI總部大門，被陪審團裁定多項罪名成立。

68歲女子考夫明因鎖住OpenAI總部大門，被陪審團裁定多項罪名成立。 重點二： 檢方指她參與STOP AI示威，並拒絕警方要求離開私有地點。

檢方指她參與STOP AI示威，並拒絕警方要求離開私有地點。 重點三：法院已排定6月22日量刑，考夫明目前已獲釋未被羈押。

舊金山 地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）辦公室9日宣布，68歲女子考夫明（Wynd Sethe Kaufmyn）因在抗議活動期間以鐵鍊鎖住OpenAI舊金山總部大門，並拒絕配合警方要求離開現場，經陪審團審理後被裁定多項罪名成立。

根據檢方聲明，陪審團裁定考夫明犯有妨礙商業營運、意圖干擾商業活動的非法侵入、非法集會，以及在騷亂現場拒絕解散等罪名。

案件源於2025年2月22日。當天，反人工智慧團體「STOP AI」成員在位於第三街1400號街區的OpenAI辦公室外舉行示威。檢方指出，抗議人士以鐵鍊將大樓正門鎖住，並使用大型掛鎖固定，隨後包括考夫明在內的示威者坐在被鎖住的大門前。

OpenAI向911報案後，舊金山警局到場處理。警方表示，抗議人士所在位置屬私人產業範圍，但若移至僅數呎之外的公共人行道，仍可繼續進行示威活動。然而，示威者拒絕配合離開，警方最終開立傳票，並剪斷鐵鍊解除封鎖。

地檢長謝安宜表示，感謝陪審團在審判中的付出，也感謝警方在保障公共安全與尊重示威權利之間取得平衡。她指出，陪審團的裁決明確傳達一項訊息，即抗議人士不能以危及公共安全的方式達成訴求。

負責起訴本案的檢察官佛利（Michael Foley）則表示，陪審團專注於案件事實及適用法律，最終作出裁決，檢方對此表示感謝。

目前考夫明已獲釋，未被羈押。法院已排定於6月22日進行量刑宣判。