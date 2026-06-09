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Chipotle5.3萬份免費餐點 NBA冠軍出爐後開搶

洛杉磯訊
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Chipotle Burrito Bowl是本次5萬3000份免費餐的主打商品。...
Chipotle Burrito Bowl是本次5萬3000份免費餐的主打商品。（Chipotle網站）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Chipotle宣布總冠軍賽結束後送出五萬三千份免費餐點。
  • 重點二：活動以「53年、53種真實食材」呼應品牌與1973年淵源。
  • 重點三：民眾需搶看X平台暗號，傳簡訊至888-222才能領兌換碼。

NBA總冠軍賽尚未分出勝負，全美吃貨已經準備開搶。總部位於橙縣新港灘的快餐連鎖品牌Chipotle於8日宣布，將在6月總NBA冠軍系列賽結束後送出5萬3000份免費餐點。活動向全美開放，加州民眾都有機會免費吃到人氣墨西哥餐食，但手速要快。

知名連鎖墨西哥餐廳Chipotle Mexican Grill此次推出的「53 Years. 53 Real Ingredients（53年、53種真實食材）」全國促銷活動，將在今年男子職業籃球總冠軍賽結束後，向全美民眾送出5萬3000份免費餐點。Chipotle表示，今年總冠軍賽的兩支球伍紐約尼克隊（Knicks）和聖安東尼奧馬刺隊（Spurs），都與1973年有特殊淵源。1973年是尼克隊上一次奪冠的年份，也是馬刺隊展開聖安東尼奧籃球歷史的重要年份。Chipotle藉此強調品牌使用的53種真實食材，因此推出「53年、53種真實食材」活動，並送出5萬3000份免費餐點作為慶祝。

根據活動規則，總冠軍決出後，Chipotle將在X平台發布一組隱藏關鍵字。民眾只要第一時間找到該關鍵字，並以手機簡訊將關鍵字傳送至「888-222」，即可參與搶餐活動。前5萬3000名成功發送簡訊且符合資格的參與者，將收到一組免費主餐兌換碼。 獲得兌換碼後，可在全美參與活動的Chipotle門市、官方網站或App使用。

免費項目包括Burrito（墨西哥捲餅）、Burrito Bowl（捲餅碗）、三個Taco套餐、沙拉和Quesadilla（僅限數位訂單）。但酪梨醬、額外肉類、起司醬、飲料及配菜等附加項目仍需另外付費。

免費送餐活動向全美開放，凡年滿13歲以上居民均可參加，數百家Chipotle門市皆可使用兌換碼。

精華 FAQ

  • 這次活動預計送出五萬三千份免費主餐，數量先到先得。成功在指定時間內發送正確簡訊，且符合資格者，才可取得兌換碼。

  • 總冠軍決出後，Chipotle會先在X平台公布隱藏關鍵字，民眾須立即找到後，用手機簡訊傳送到888-222。前五萬三千名成功者可獲兌換碼。

  • 可兌換的品項包括Burrito、Burrito Bowl、三個Taco套餐、沙拉與Quesadilla，但Quesadilla僅限數位訂單；酪梨醬、加肉、起司醬與飲料等仍要自付。

NBA Chipotle 橙縣

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