聖縣擬修法擴大租戶保護範圍 房東須提供更多搬遷援助

聖塔克拉拉縣正在擴大其驅逐保護法所涵蓋的租戶類型，並提高房東為幫助流離失所的租戶搬遷而支付的金額。（本報資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 聖塔克拉拉縣修訂租戶保護法，擴大驅逐保護適用對象。

聖塔克拉拉縣修訂租戶保護法，擴大驅逐保護適用對象。 重點二： 新法涵蓋短期租戶、獨棟與雙拼住宅，並納入近十五年新屋。

新法涵蓋短期租戶、獨棟與雙拼住宅，並納入近十五年新屋。 重點三：房東搬遷援助提高至三個月租金，且適用更多驅逐情境。

聖塔克拉拉縣正在擴大其驅逐保護法所涵蓋的租戶類型，並提高房東為幫助流離失所的租戶搬遷而支付的金額。

聖荷西 焦點(San Jose Spotlight)報導，縣議會2日以四比一的投票 結果通過了對該縣1993年租戶保護法的修訂。該法規定了房東在非建制地區驅逐租戶的程序。第五區縣議員安倍-古賀(Margaret Abe-Koga)投反對票。

修訂後的政策超越了州法律的規定，涵蓋了所有租戶，無論其居住時間長短，甚至不足幾天，也包括居住在獨棟住宅或雙拼住宅中的租戶。此外，政策也適用於過去15年內建造的房屋，而州法律對此予以豁免。

修訂後的政策旨在保護租戶免於因允許直系親屬與其同住而被驅逐，前提是房屋並未過度擁擠。雖然州法律授權以任何類型的「犯罪活動」為由驅逐租戶，但該縣的修訂案將驅逐範圍限定於影響其他租戶的安寧、舒適或安全，或威脅房東自身安全的行為。

「這項法令體現了多年來深思熟慮的工作和積極參與，」矽谷 居家組織 (Silicon Valley@Home)的組織者拉莫斯 (Emily Ramos)在公眾評論環節表示，「住房穩定是預防無家可歸的關鍵。當房主失去住所時，後果可能是毀滅性的。」

房東必須向更多類型的租戶提供搬遷援助，相當於3個月的租金或免除租戶最後3個月的租金。此前，搬遷援助的要求僅適用於因危險或不安全條件而被迫搬遷的租戶。現在，這項規定將適用於因房東搬入、將房屋撤出租賃市場、房屋拆除等原因而被驅逐的租戶。

這些變化超越了加州2019年具有里程碑意義的租金管制和驅逐法案中規定的全州保護措施，該縣也加入了聖荷西、桑尼維爾和密爾比達等城市的行列，採取了更為嚴格的保護措施。

「令我驚訝的是，我們縣現在才趕上其他城市，」第一區議員阿雷納斯(Sylvia Arenas)在會議上說， 「我並不認為這有什麼不尋常的。」

但這項投票並非沒有反對意見。安倍-古賀的當選得到了房東和商業地產團體的支持，她表示，需要對這項法律對「中間價位」房東以及那些向租戶收取低於市場價租金的房東的影響進行更多研究。

加州公寓協會的代表巴巴爾(Anil Babbar)表示，聖塔克拉拉縣兩年前就針對修訂方案開展了宣傳活動，但留給業主研究該提案的時間非常有限。

「我們沒有足夠的時間來審查這份提案，」巴巴爾在公眾評論環節說。

安倍-古賀試圖將投票推遲到8月，但她的大多數同事選擇立即採取行動。這些修訂方案需要在下次董事會會議上進行二讀才能最終生效。