49人外接手艾尤克 市區飆車遭發逮捕令
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舊金山49人（San Francisco 49ers）明星外接手艾尤克（Brandon Aiyuk）因涉嫌在聖塔克拉拉市道路上高速飆車，遭聖塔克拉拉縣地檢長辦公室發布逮捕令。檢方4日證實，艾尤克目前面臨一項「競速展示（exhibition of speed）」輕罪指控。
根據法院紀錄，案件源於艾尤克去年12月上傳至YouTube的一段影片。影片中，艾尤克駕駛一輛Cadillac CT5-V Blackwing高性能轎車，在聖塔克拉拉市多條道路上高速行駛，時速一度超過100哩。
影片畫面顯示，當車輛經過49人主場李維球場（Levi's Stadium）附近時，車速曾達104哩，遠高於當地道路限速。影片公開後引發外界批評。
面對爭議，現年28歲的艾尤克當時曾在社群媒體發文道歉，承認自己的行為不當，並表示未來發布的汽車相關內容將不再涉及超速駕駛。
不過，聖塔克拉拉警局仍就此展開調查，並於今年1月15日將案件移送聖塔克拉拉縣地檢長辦公室審查起訴。檢方本周證實已對艾尤克發布逮捕令，但未透露更多細節。
截至目前，艾尤克方面尚未公開回應相關指控。
這起事件為艾尤克近兩年來最新的負面新聞。這位2020年首輪秀加盟49人後，曾是球隊進攻核心之一，並於2024年8月與球隊簽下四年總值1.2億元續約合約。
然而，艾尤克在2024球季僅出賽七場便因膝傷提前報銷，至今尚未重返NFL賽場。49人總經理林奇(John Lynch)今年1月受訪時坦言，球隊與艾尤克的關係已經「偏離正軌」，並表示「可以合理認為，他已經打完身為49人的最後一次比賽。」
根據多家美國媒體報導，49人近月來一直嘗試交易艾尤克，但進展並不順利。ESPN資深記者薛夫特（Adam Schefter）今年4月曾指出，球隊甚至一度難以直接聯繫上艾尤克本人，使得與其他球隊的交易談判更加複雜。
檢方認為他在聖塔克拉拉市道路上進行高速飆車，涉嫌「競速展示」輕罪；證據來自他去年12月上傳的YouTube影片，畫面顯示車速曾突破100哩。 影片中，艾尤克駕駛Cadillac CT5-V Blackwing在多條道路高速行駛，經過李維球場附近時最高達104哩，明顯高於當地限速，因而引發批評。 除了法律風波外，艾尤克近年也受傷勢與交易傳聞困擾；49人總經理曾暗示關係偏離正軌，球隊近月更積極尋求交易，但進展並不順利。
精華 FAQ
檢方認為他在聖塔克拉拉市道路上進行高速飆車，涉嫌「競速展示」輕罪；證據來自他去年12月上傳的YouTube影片，畫面顯示車速曾突破100哩。
影片中，艾尤克駕駛Cadillac CT5-V Blackwing在多條道路高速行駛，經過李維球場附近時最高達104哩，明顯高於當地限速，因而引發批評。
除了法律風波外，艾尤克近年也受傷勢與交易傳聞困擾；49人總經理曾暗示關係偏離正軌，球隊近月更積極尋求交易，但進展並不順利。
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