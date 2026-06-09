49人外接手艾尤克 市區飆車遭發逮捕令

舊金山49人明星外接手艾尤克（Brandon Aiyuk）因涉嫌在聖塔克拉拉市道路上高速飆車，遭聖塔克拉拉縣地檢長辦公室發佈逮捕令。（取自49人官網）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 艾尤克因YouTube飆車影片遭聖塔克拉拉縣檢方發逮捕令。

艾尤克因YouTube飆車影片遭聖塔克拉拉縣檢方發逮捕令。 重點二： 影片顯示他在李維球場附近駕駛時速曾超過104哩。

影片顯示他在李維球場附近駕駛時速曾超過104哩。 重點三：艾尤克已道歉但爭議未平，49人也正評估交易可能。

舊金山 49人（San Francisco 49ers）明星外接手艾尤克（Brandon Aiyuk）因涉嫌在聖塔克拉拉市道路上高速飆車，遭聖塔克拉拉縣地檢長辦公室發布逮捕令。檢方4日證實，艾尤克目前面臨一項「競速展示（exhibition of speed）」輕罪指控。

根據法院紀錄，案件源於艾尤克去年12月上傳至YouTube 的一段影片。影片中，艾尤克駕駛一輛Cadillac CT5-V Blackwing高性能轎車，在聖塔克拉拉市多條道路上高速行駛，時速一度超過100哩。

影片畫面顯示，當車輛經過49人主場李維球場（Levi's Stadium）附近時，車速曾達104哩，遠高於當地道路限速。影片公開後引發外界批評。

面對爭議，現年28歲的艾尤克當時曾在社群媒體 發文道歉，承認自己的行為不當，並表示未來發布的汽車相關內容將不再涉及超速駕駛。

不過，聖塔克拉拉警局仍就此展開調查，並於今年1月15日將案件移送聖塔克拉拉縣地檢長辦公室審查起訴。檢方本周證實已對艾尤克發布逮捕令，但未透露更多細節。

截至目前，艾尤克方面尚未公開回應相關指控。

這起事件為艾尤克近兩年來最新的負面新聞。這位2020年首輪秀加盟49人後，曾是球隊進攻核心之一，並於2024年8月與球隊簽下四年總值1.2億元續約合約。

然而，艾尤克在2024球季僅出賽七場便因膝傷提前報銷，至今尚未重返NFL賽場。49人總經理林奇(John Lynch)今年1月受訪時坦言，球隊與艾尤克的關係已經「偏離正軌」，並表示「可以合理認為，他已經打完身為49人的最後一次比賽。」

根據多家美國媒體報導，49人近月來一直嘗試交易艾尤克，但進展並不順利。ESPN資深記者薛夫特（Adam Schefter）今年4月曾指出，球隊甚至一度難以直接聯繫上艾尤克本人，使得與其他球隊的交易談判更加複雜。