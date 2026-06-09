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Clipper充值再故障 波及BART與Muni

記者王子涵／舊金山報導
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乘客仍可使用「Tap and Ride」功能，以感應式銀行卡、Apple Pay...
乘客仍可使用「Tap and Ride」功能，以感應式銀行卡、Apple Pay或Google Pay搭乘BART。（取自Clipper官網）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Clipper系統維護後故障，部分售票機與硬體無法使用。
  • 重點二：BART與Muni受影響，但列車服務目前未遭波及。
  • 重點三：乘客可改用感應卡、手機支付或線上管道完成加值。

灣區交通卡Clipper系統周一上午再度發生故障，部分售票機與硬體設備無法正常使用，影響通勤族加值與付款。這次問題發生在原定周日結束的系統維護後，引發不少乘客抱怨。

BART發言人菲利皮（Chris Filippi）表示，乘客目前無法透過部分售票機為Clipper卡加值，也無法使用機器支付BART停車費。不過，這次故障截至目前尚未影響BART列車服務。

菲利皮說，乘客仍可使用「Tap and Ride」功能，以感應式銀行卡、Apple Pay或Google Pay搭乘BART；也可透過Apple Pay或Google Pay為數位Clipper卡加值。需要支付停車費的乘客，則可使用BART官方App或線上付款。

大都會交通委員會（MTC）助理傳訊主任古德溫（John Goodwin）表示，這次中斷與Clipper從舊系統轉換至新一代Clipper系統有關。受影響設備包括BART與Muni系統內部分售票機及Clipper硬體裝置，但並非所有設備都受到影響。

古德溫表示，Clipper承包商Cubic Transportation Systems正分階段將受影響機器恢復上線。

Clipper原本於周日凌晨零時至上午7時進行計畫性系統停機，影響手機App、網站及售票機等服務。然而，維護結束後，周一仍出現部分設備無法正常運作的情況。

這已不是Clipper近期首次出現大規模問題。今年5月，Clipper售票機曾發生近30小時當機。大都會交通委員會近期一次Clipper執行委員會會議透露，當時故障原因與一筆未支付帳單有關。

部分乘客在社群平台上對這次系統轉換表達不滿，質疑故障可能持續更久。交通機構則提醒乘客，在系統完全恢復前，可優先使用數位Clipper卡、感應式信用卡或手機支付方式搭乘大眾運輸。

精華 FAQ

  • 故障主要讓部分售票機與Clipper硬體設備無法正常運作，乘客無法加值或付款，並影響BART停車費繳納；不過BART列車服務目前仍維持正常。

  • 乘客仍可使用Tap and Ride，以感應式銀行卡、Apple Pay或Google Pay搭乘BART；數位Clipper卡也可透過Apple Pay或Google Pay加值。

  • MTC表示，中斷與Clipper從舊系統轉換至新一代系統有關，受影響的是BART與Muni部分設備；承包商Cubic正分階段把故障機器恢復上線。

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