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阿拉米達縣主要城市遊民下降 利佛摩反增 增幅全縣之首

編譯組／綜合報導
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富裕的三谷地區正蓬勃發展，其遊民危機也是如此。（取自Pexels）
富裕的三谷地區正蓬勃發展，其遊民危機也是如此。（取自Pexels）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：阿拉米達縣多數主要城市遊民下降，利佛摩卻逆勢增加。
  • 重點二：利佛摩遊民數由277人增至343人，增幅居全縣第一。
  • 重點三：三谷地區人口快速成長，卻仍缺可負擔住房與庇護所。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，儘管阿拉米達縣內幾座主要城市報告稱遊民人數有所下降，但利佛摩市（Livermore）的情況卻在惡化。

根據最新點狀統計數據，利佛摩的遊民人數從2024年的277人增至今年的343人，增幅居阿拉米達縣之首。該市僅占全縣遊民總數的約4%，但其增長趨勢與臨近城市相比顯得尤為突出，因為與此同時，阿拉米達、屋崙和海沃的遊民人數出現了顯著下降。

利佛摩及包括都布、布利桑頓、聖拉蒙和丹維爾的三谷地區（Tri-Valley）遊民人數的增加，正值該地區面臨人口激增之際。該地區擁有加州部分增長最快的城市。

自1970年代以來，利佛摩的人口已翻了一番，而布利桑頓、都布林和聖拉蒙的人口在同一時期增長了三倍。這主要是因為居民們從佛利蒙和南灣湧向東灣，尋求優質學校和相對負擔得起的住房。儘管該地區已建造了大量市場價住房項目以試圖滿足需求，但在建設可負擔住房和開設庇護所方面仍顯不足。

如今，利佛摩市官員正竭力應對街頭遊民數量的激增。該市每年動用約50萬美元的聯邦撥款來應對這場危機。市長馬爾尚（John Marchand）表示，該市此前已努力擴充庇護所資源、建設可負擔住房，並藉助州級服務來解決成癮問題。但他指出，還需要更多區域性的解決方案。

利佛摩的服務提供者表示，今年的增長可能反映了幾個因素：在統計期間對遊民所在位置的了解更加深入、可負擔住房短缺，以及越來越多的固定收入老年人因患病、失業或其他生活變故，已無力承擔該地區的高昂生活成本。

利佛摩是三谷地區唯一提供全年庇護所服務的城市。服務機構表示，利佛摩的收容所需求旺盛，幾乎每晚都處於滿員狀態，還有大量成年人和家庭在排隊等候床位。在該地區為某人匹配到永久住房可能需要長達七年時間，而且隨著越來越多的老年人選擇居家養老，這個問題會進一步惡化。

城市面臨的一個持續挑戰，是如何讓那些抗拒治療的人獲得所需的幫助。有關部門需要更加關注並投入更多資源於心理健康護理以及藥物和酒精治療，特別是針對那些在缺乏充分支持的情況下飽受痛苦、且可能因病情過重而無法自願接受服務的人群。

儘管阿拉米達縣內幾座主要城市報告稱遊民人數有所下降，但利佛摩市的情況卻在惡化。(...
儘管阿拉米達縣內幾座主要城市報告稱遊民人數有所下降，但利佛摩市的情況卻在惡化。(Google Maps)

精華 FAQ

  • 根據最新點狀統計，利佛摩遊民由2024年的277人增至今年343人，增幅居阿拉米達縣之首。雖僅占全縣約4%，但在周邊城市普遍下降時，這一逆勢成長格外醒目。

  • 三谷地區人口長期快速增加，居民從佛利蒙和南灣湧入東灣，帶動住房需求上升，但可負擔住房與庇護所建設仍不足。市場住宅增加，卻未能有效緩解弱勢族群的居住壓力。

  • 利佛摩每年投入約50萬美元聯邦撥款處理危機，也擴充庇護所、建可負擔住房並結合州級成癮服務。但收容所幾乎夜夜滿員，永久住房等候可長達七年，資源仍顯不足。

遊民 加州 屋崙

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