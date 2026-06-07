飯團首屆「FANS馬路生活節」聖荷西登場 大批民眾嘗美食

飯團首屆「FANS馬路生活節」在聖荷西登場。（受訪者供圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 飯團首屆FANS馬路生活節在聖荷西市中心公園熱鬧登場。

飯團首屆FANS馬路生活節在聖荷西市中心公園熱鬧登場。 重點二： 活動集結四十餘家亞洲美食攤位與餐車，吸引民眾排隊品嘗。

活動集結四十餘家亞洲美食攤位與餐車，吸引民眾排隊品嘗。 重點三：主辦方頒發美食文化傳播獎，並設中華美食文化展區推廣交流。

北美知名生活服務平台飯團（Fantuan）主辦的首屆「FANS馬路生活節」，6日在聖荷西 市中心公園熱鬧開幕。這場為期兩天的大型戶外市集，結合亞洲街頭美食、文化展覽、音樂演出與親子互動活動，吸引大批灣區 民眾前來「壓馬路」、品嘗美食，也讓南灣在初夏周末洋溢濃厚的亞洲文化氛圍。

飯團首屆「FANS馬路生活節」在聖荷西登場。（受訪者供圖）

飯團聯合創始人馮堯斐在開幕儀式上表示，飯團成立以來一直透過外送與生活服務連結海外華人 社區，此次首次將品牌從線上帶到線下，希望透過美食與文化，促進社區交流，也讓更多優秀的本地商家被看見。

飯團首屆「FANS馬路生活節」在聖荷西登場。（受訪者供圖）

走進活動現場，最熱鬧的莫過於超過40家美食攤位與餐車組成的街頭美食區。從燒烤、火鍋、湖南菜、廣式小吃，到手搖飲與特色甜品，各式亞洲風味美食香氣四溢，不少熱門攤位從中午開始便排起長龍。

飯團首屆「FANS馬路生活節」在聖荷西登場。（受訪者供圖）

為表彰長期推廣中華飲食文化的餐飲品牌，主辦方特別頒發「美食文化傳播獎」，共有10家灣區知名餐飲品牌獲獎，包括明記西關腸粉、Ace King BBQ、阿叔茶記、優米茶鋪、Malatown、江南雅廚、味鼎、馮校長老火鍋、大拿包子鋪及湘卜卜新派湖南菜等。

飯團首屆「FANS馬路生活節」在聖荷西登場。（受訪者供圖）

除了美食市集，本次活動另一大亮點是「尋味中國·中華美食文化展區」，開幕當天，中國駐舊金山總領館文化參贊王文輝及領事蘇學明應邀出席。展區內展示的文創產品與地方風物，讓不少華人移民在異鄉感受到熟悉的文化記憶，也讓非華裔民眾透過輕鬆有趣的方式認識中國文化。

主辦方預計，兩天活動將吸引數萬民眾參與，為聖荷西市中心帶來一場充滿煙火氣與文化魅力的初夏嘉年華。