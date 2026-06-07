灣區小鎮費爾法克斯充滿奇思妙想 驚喜1日遊勝地

Fairfax Variety店內宛如仙境，店主Polly Knox自豪地稱其為「馬林縣最後一家5美分雜貨店」。（取自Google Maps）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 費爾法克斯以藝術、社運與發明歷史，保留濃厚波西米亞小鎮氣息。

費爾法克斯以藝術、社運與發明歷史，保留濃厚波西米亞小鎮氣息。 重點二： 鎮上咖啡店、老雜貨店與迷你影院並存，形成獨特的一日遊風景。

鎮上咖啡店、老雜貨店與迷你影院並存，形成獨特的一日遊風景。 重點三：山地自行車在此發源並蓬勃，帶動酒吧、自行車店融合的地方文化。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，在那些鮮為人知的灣區 城市中，費爾法克斯（Fairfax）是最具非數字風情的小城。這裡過往離奇古怪、充滿奇思妙想，擁有藝術、社會運動和發明創造的悠久歷史，這些元素至今仍融入日常生活之中。

抵達費爾法克斯時，迎接你的是Fairfax 6 Theatre影院那1950年代風格的霓虹燈招牌和塔樓，這是這座城市最醒目的地標。這家迷你影院最大的銀幕僅能容納92人，服務於這座過去半個世紀人口始終穩定在7500人左右的城鎮。

從那裡開始，一切都是自行車和咖啡，既有熱鬧的新晉場所，也有歷史悠久的本地老店。進城途中，在BoFax Coffee排隊，快閃窗口僅售七款飲品。沿街而下，Coffee Roastery是別具一格的咖啡老店，自烘咖啡豆，設有供當地藝人表演的迷你舞台，菜單更是鋪滿了三面牆壁。

Potting Shed是一座古老的木質建築，裡面擺滿了多肉植物，看起來就像是數百年前與紅杉樹一同在這片土地上生長出來的；Fairfax Variety店內宛如仙境，店主Polly Knox自豪地稱其為「馬林縣最後一家5美分雜貨店」。

費爾法克斯的過去更是離奇。這座小鎮於19世紀中葉由英國人費爾法克斯勳爵（Lord Charles Snowden Fairfax）創立，小鎮的幾個著名事跡包括：

1861年，費爾法克斯勳爵的莊園曾是加州兩位政客最後一場決鬥的地點；舊金山灣區第二座熱水浴缸由費爾法克斯的木匠Al Garvey於20世紀60年代建造；1977年，費爾法克斯居民Joe Breeze製造了第一台專為山地騎行設計的原型車，自那時起，這裡的自行車文化日益興盛；馬連自行車博物館是山地自行車名人堂的所在地，館內陳列著數百輛可追溯至19世紀的自行車。

Split Rock Tap & Wheel或許是最能體現費爾法克斯特色的場所：一家集酒吧與自行車店於一體的店鋪；而在Gestalt Haus，遊客們在這裡享用香腸和更多啤酒，牆上還掛著供你懸掛愛車的車架。

費爾法克斯歷來較低的住房成本正是這座城市波西米亞精神得以延續的原因。