迎世界盃 李維球場改名「舊金山灣區球場」

世界盃期間，谷歌地圖上顯示李維球場已暫時改名「舊金山灣區體育場」。(Google Maps)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 李維球場在地圖與FIFA宣傳中改稱舊金山灣區球場。

李維球場在地圖與FIFA宣傳中改稱舊金山灣區球場。 重點二： FIFA要求世界盃期間取消品牌名，改用主辦城市名稱。

FIFA要求世界盃期間取消品牌名，改用主辦城市名稱。 重點三：球場周邊標識已遮蓋，49人隊原有展示也被世界盃橫幅取代。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，如果你在谷歌地圖（Google Maps）或蘋果地圖（Apple Maps）上搜索李維球場（Levi’s Stadium），你會發現一個驚喜：在這兩款熱門地圖應用中，這座位於聖塔克拉拉（Santa Clara）的場館現已更名為「舊金山灣區 球場」（San Francisco Bay Area Stadium）。這也是國際足總（FIFA）在所有世界盃 （World Cup）相關宣傳中對該場館使用的名稱。

李維球場將承辦6場世界盃比賽，首戰定於6月13日卡達對陣瑞士。

作為全球足球管理機構，國際足總素以在賽事期間要求更改球場名稱而聞名，這一規定自2006年德國世界盃以來便一直適用於主辦城市。對於將於6月11日開賽的墨西哥、加拿大和美國聯合舉辦的2026年世界盃，國際足總取消了球場的品牌名稱，轉而採用主辦城市的名稱。因此，賓士球場（Mercedes-Benz Stadium）更名為亞特蘭大球場（Atlanta Stadium），吉利特球場（Gillette Stadium）現為波士頓球場（Boston Stadium），硬石球場（Hard Rock Stadium）則變為邁阿密球場（Miami Stadium）。

這1變更似乎已同步至谷歌和蘋果地圖。這些主流地圖平台現已採用國際足總指定的名稱標註相關球場，例如李維球場在平台上現顯示為「舊金山灣區球場」。而在蘋果地圖中，變更情況並不統一，部分球場仍顯示其品牌名稱。

隨著國際足總接管該場館，李維球場（聖塔克拉拉這座巨型場館在當地的普遍稱呼）周圍的標識已被遮蓋。這些標識原本展示著該牛仔褲及服裝品牌的名稱和標誌、49人隊（49ers）的其他贊助商，以及NFL球隊本身的形象。球場入口處原本以49人隊為主題的展示牌已被巨大的世界盃和國際足總橫幅覆蓋。

2024年1月，李維集團（Levi Strauss）與49人隊曾宣布擬將冠名權續約10年，總費用為1.7億美元。