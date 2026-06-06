我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「寧死路上也不死在病床」69歲山東男帶偏癱妻自駕遊中國

NBA／連兩場對位溫班亞瑪占優勢 唐斯FMVP呼聲水漲船高

迎世界盃 李維球場改名「舊金山灣區球場」

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
世界盃期間，谷歌地圖上顯示李維球場已暫時改名「舊金山灣區體育場」。(Google...
世界盃期間，谷歌地圖上顯示李維球場已暫時改名「舊金山灣區體育場」。(Google Maps)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：李維球場在地圖與FIFA宣傳中改稱舊金山灣區球場。
  • 重點二：FIFA要求世界盃期間取消品牌名，改用主辦城市名稱。
  • 重點三：球場周邊標識已遮蓋，49人隊原有展示也被世界盃橫幅取代。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，如果你在谷歌地圖（Google Maps）或蘋果地圖（Apple Maps）上搜索李維球場（Levi’s Stadium），你會發現一個驚喜：在這兩款熱門地圖應用中，這座位於聖塔克拉拉（Santa Clara）的場館現已更名為「舊金山灣區球場」（San Francisco Bay Area Stadium）。這也是國際足總（FIFA）在所有世界盃（World Cup）相關宣傳中對該場館使用的名稱。

李維球場將承辦6場世界盃比賽，首戰定於6月13日卡達對陣瑞士。

作為全球足球管理機構，國際足總素以在賽事期間要求更改球場名稱而聞名，這一規定自2006年德國世界盃以來便一直適用於主辦城市。對於將於6月11日開賽的墨西哥、加拿大和美國聯合舉辦的2026年世界盃，國際足總取消了球場的品牌名稱，轉而採用主辦城市的名稱。因此，賓士球場（Mercedes-Benz Stadium）更名為亞特蘭大球場（Atlanta Stadium），吉利特球場（Gillette Stadium）現為波士頓球場（Boston Stadium），硬石球場（Hard Rock Stadium）則變為邁阿密球場（Miami Stadium）。

這1變更似乎已同步至谷歌和蘋果地圖。這些主流地圖平台現已採用國際足總指定的名稱標註相關球場，例如李維球場在平台上現顯示為「舊金山灣區球場」。而在蘋果地圖中，變更情況並不統一，部分球場仍顯示其品牌名稱。

隨著國際足總接管該場館，李維球場（聖塔克拉拉這座巨型場館在當地的普遍稱呼）周圍的標識已被遮蓋。這些標識原本展示著該牛仔褲及服裝品牌的名稱和標誌、49人隊（49ers）的其他贊助商，以及NFL球隊本身的形象。球場入口處原本以49人隊為主題的展示牌已被巨大的世界盃和國際足總橫幅覆蓋。

2024年1月，李維集團（Levi Strauss）與49人隊曾宣布擬將冠名權續約10年，總費用為1.7億美元。

精華 FAQ

  • 因國際足總在世界盃期間要求球場去除品牌名稱，改以主辦城市或區域名稱標示，因此李維球場在谷歌與蘋果地圖上顯示為舊金山灣區球場。

  • 報導指出，賓士球場改為亞特蘭大球場，吉利特球場改為波士頓球場，硬石球場則變成邁阿密球場，做法皆是依FIFA規定去品牌化。

  • 球場周圍原本顯示李維品牌與49人隊的標識已被遮蓋，入口處的49人隊主題展示也被巨大的世界盃與國際足總橫幅覆蓋，呈現賽事化改造。

世界盃 舊金山 灣區

上一則

亞馬遜在吉爾洛建資料中心 居民憂流程不透明反彈

下一則

美中友城大會舊金山登場 深化合作 羅偉、張建敏出席

延伸閱讀

賽場指南篇／金山灣區看球 華人老饕飽腹

賽場指南篇／金山灣區看球 華人老饕飽腹
世界盃露天球場 球員球迷恐面臨極端高溫挑戰

世界盃露天球場 球員球迷恐面臨極端高溫挑戰
世界盃主辦城／華人區就在球場旁：西雅圖完全觀賽指南

世界盃主辦城／華人區就在球場旁：西雅圖完全觀賽指南
賽場指南篇／洛杉磯球場 看美國首戰

賽場指南篇／洛杉磯球場 看美國首戰
交通篇／搭火車 輕鬆往返多個舉辦城市

交通篇／搭火車 輕鬆往返多個舉辦城市

熱門新聞

舊金山富裕房東涉嫌謀殺租客案中，令人毛骨悚然的細節浮出水面。示意圖。（取自Pexels）

為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺

2026-06-02 13:47
加州將有66萬5000人失去領取ＣalFresh資格，而食品銀行也正準備應對更長的排隊隊伍。(本報檔案照）

川普收緊CalFresh 加州66.5萬人將失領取資格

2026-05-30 02:20
馬龍林（Malone Lam）是該犯罪團夥的創始人之一。(照片來源: 佛州布羅瓦郡警局)

21歲少年捲2.46億比特幣世紀劫案 私人飛機、豪車生活曝光

2026-05-28 17:51
「Laughter Is the Best Medicine」5月活動照片。（受訪者提供）

從哈佛華裔生自殺 省思華人家庭「不能失敗」代價

2026-05-31 02:18
聖荷西州大在一項電腦科學與科技技能評估中排名全美第二，擊敗一眾頂尖大學。（美聯社）

矽谷最強人才工廠出爐 科技巨頭瘋搶畢業生

2026-06-05 18:43
989年的洛馬普列塔地震導致灣區主要交通幹道坍塌。(美聯社)

海沃斷層2043年前6.7級地震機率估33% 灣區盆地重災

2026-06-01 19:12

超人氣

更多 >
王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加
移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？

移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？
川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿

川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿
美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌

美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌
可攜式水冷扇 使用者：一年可省數千元電費

可攜式水冷扇 使用者：一年可省數千元電費