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超級盃為灣區帶來7.2億經濟效益 超出預期值近1億元

記者王子涵／舊金山報導
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今年2月8日舉行的超級盃共創造約7.2億美元經濟活動，較賽前最高預估值高出近1億...
今年2月8日舉行的超級盃共創造約7.2億美元經濟活動，較賽前最高預估值高出近1億美元。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：超級盃為灣區帶來約7.2億美元經濟活動，超出預估近1億美元。
  • 重點二：舊金山獲得約4.25億、聖塔克拉拉縣約1.95億，其餘分布灣區各地。
  • 重點三：活動帶動約4000個工作機會，並為地方政府創造約2000萬元收入。

在聖塔克拉拉李維球場（Levi's Stadium）舉行的第60屆超級盃（Super Bowl LX）不僅吸引全美目光，也為灣區經濟帶來龐大收益。灣區主辦委員會（Bay Area Host Committee，BAHC）4日公布賽後經濟影響報告指出，今年2月8日舉行的超級盃共創造約7.2億美元經濟活動，較賽前最高預估值高出近1億美元。

根據報告，這7.2億美元經濟效益中，舊金山獲得約4.25億元，聖塔克拉拉縣約1.95億元，其餘約1億元分布於灣區其他地區。

早在2024年6月發布的前期研究中，主辦單位曾預估超級盃將為灣區帶來3.7億至6.3億美元的經濟影響。然而實際結果超出預期。灣區主辦委員會表示，主要原因在於來訪旅客的平均消費金額高於原先估算，反映出近年旅遊消費模式的改變。

報告指出，超級盃相關活動帶動約4000個工作機會，同時促使灣區勞工薪資收入增加約3.3億美元。受惠產業包括旅館、餐飲、零售、交通及各類服務業。

主辦委員會表示，隨著大量外地遊客湧入，住宿、購物與娛樂需求明顯增加，進一步刺激企業營收與勞動市場需求，使更多薪資直接流向本地勞工。

這份報告由管理顧問公司Boston Consulting Group受灣區主辦委員會委託完成。報告並指出，超級盃相關經濟活動也為地方政府創造約2000萬元稅收及其他財政收入。

今年的超級盃是灣區繼2016年後再次主辦美式足球年度盛事。除了比賽本身外，賽前一周在舊金山與南灣舉辦的大量球迷活動、企業展覽、媒體採訪及品牌行銷活動，也為區域經濟注入可觀消費。

比賽方面，西雅圖海鷹（Seattle Seahawks）以29比13擊敗新英格蘭愛國者（New England Patriots）奪冠。中場秀則由Bad Bunny擔綱演出，吸引大批球迷與遊客到場觀賞。

主辦單位表示，超級盃不僅展現灣區舉辦大型國際活動的能力，也進一步帶動觀光、消費與就業成長，為區域經濟留下長期效益。

精華 FAQ

  • 灣區主辦委員會公布，超級盃共創造約7.2億美元經濟活動，較賽前最高預估值高出近1億美元，顯示大型賽事對區域消費與產業帶動效果明顯。

  • 依報告統計，舊金山約獲4.25億美元，聖塔克拉拉縣約1.95億美元，其餘約1億美元分布於灣區其他地區，反映核心城市受惠最深。

  • 報告指出，相關活動約帶動4000個工作機會，並使灣區勞工薪資增加約3.3億美元，同時為地方政府創造約2000萬元稅收及其他財政收入。

超級盃 舊金山 灣區

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