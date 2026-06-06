北加州台大校友會6月20日講座 張智北談氣候變遷

北加州台大校友會將於6月20日星期六舉辦專題講座：由張智北教授主講「氣候變化、全球暖化及其影響。」(主辦單位提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 北加州台大校友會將於6月20日舉辦氣候變遷專題講座。

北加州台大校友會將於6月20日舉辦氣候變遷專題講座。 重點二： 張智北將從科學角度解析全球暖化成因、影響與對策。

張智北將從科學角度解析全球暖化成因、影響與對策。 重點三：講座也將討論超級聖嬰、加州災害風險與AI用電需求。

北加州 台大校友會將於6月20日星期六舉辦專題講座：由張智北教授主講「氣候變化、全球暖化 及其影響。」本次講座將從科學角度探討全球暖化的成因、影響、對策與主要爭議。

月前聯合國氣候變化委員會宣布撤銷過去最嚴重的預報情境，導致各方不同的迴響和川普總統強烈的反應；空氣汙染改進和暖化的訊號重疊，AI資料中心的快速發展增加電力需求等等，也都成為新的議題。

講座也將討論2026年下半年發展出「超級聖嬰」（Super El Niño）的警告，其強度可能挑戰十九世紀以來紀錄。根據過去資料，一旦超級聖嬰形成，全球氣候將出現一連串劇烈變化。加州發生重大災害的機率大為提高。

張智北是台大大氣科學系特聘講座教授，海軍研究生院榮譽特聘教授，世界科學亞太天氣氣候書集主編。他曾長期擔任世界氣象組織季風委員會主席，和亞太經合組織氣候中心，新加坡氣候中心，北京氣候中心，香港天文台，及中央氣象局科學顧問，並獲美國氣象學會Messinger獎，和亞洲地球科學學會Wing-Ip獎等榮譽。

日期：2026年 6月20日(周六)2時至4時。地點：ITRI工研院辦公室，2880 Zanker Rd., Suite 103， San Jose, CA 95134, USA。報名：https://tinyurl.com/620globalwarming。