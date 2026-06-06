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舊金山現代藝術博物館畫中 同父異母兄妹花20年首見愛滋父

編譯組／綜合報導
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：SFMOMA新入藏畫作促成同父異母兄妹首次得見生父。
  • 重點二：普里迪與貝爾頓透過DNA網站與網路偵探尋親多年。
  • 重點三：畫中主角派克曾是愛滋晚期患者，1994年病逝。

舊金山標準」（San Francisco Standard）報導，舊金山現代藝術博物館（SFMOMA）的一件新入藏的藝術品，幫助一對同父異母的兄妹與他們的生身父親建立了聯繫。

普里迪（Mike Priddy）與他在2018年通過DNA檢測網站23andMe找到的妹妹貝爾頓（Carrie Belton）於3月來到舊金山現代藝術博物館，來「見」他們的親生父親。這位父親正是畫作「家庭」（The Family）中的主人公派克（Gary Pike）這幅54吋乘36吋的丙烯畫剛被掛在二樓展廳。

普里迪現年45歲，居住在維吉尼亞州韋恩斯伯勒（Waynesboro, Virginia），是一位科技與金融分析師。他花了20年時間，藉助一位網絡偵探的幫助，並憑藉不懈的決心，才迎來了這一刻。他母親她和已故的前夫因一次醫療手術導致丈夫不育，最終選擇了精子捐贈。

現年46歲的貝爾頓來自維州切斯特菲爾德（Chesterfield, Virginia），是一名保險理賠主管。她的父親在十幾歲時遭遇工傷事故，這使他就像普里迪的父親一樣無法生育親生子女。

1991年，正值舊金山愛滋病危機最嚴峻的時期，一對恩愛的同性伴侶派克和阿巴克爾（John Arbuckle）委託當地藝術家欽（Lenore Chinn）為他們繪製肖像。畫中描繪了兩人慵懶地依偎在鋪著紅色緞面的沙發上。派克身著寬鬆敞開的白色長袍，一隻毛茸茸的黑貓趴在他的手臂上，他向後倚靠在阿巴克爾身上；阿巴克爾身穿印有花紋的金色和服，左側邊桌上的花瓶里盛開著粉紅色的鬱金香。

這幅親密的家庭場景既展現了平靜的共同生活，也暗含著悲劇色彩：當時派克已處於愛滋病晚期，健康狀況很快便急劇惡化。1994年初，他去世時年僅46歲，體重僅剩89磅。

阿巴克爾是一位成就斐然的藝術家，自80年代末起與派克相伴四年，他曾委託欽為這對伴侶繪製最後的肖像。派克去世後的多年裡，阿巴克爾一直將這幅畫珍藏在家中，但後來他將其歸還給欽。

派克曾是一名童星，出演過音樂劇。他參軍入伍，隨後進入維吉尼亞聯邦大學（VCU）就讀，並在1978年至1979年愛滋病疫情爆發前，作為精子捐贈者在VCU醫學院工作。後來，他擔任舊金山凱薩醫療集團（Kaiser Permanente）住院病歷部主任。他曾用筆名創作言情小說，並在柏克萊加大（UC Berkeley）教授寫作，熱愛園藝和旅行。其父曾因兒子是同性戀而將其拒之門外；他在滋病逐漸奪走其生命力時，承受了種種磨難。

精華 FAQ

  • 畫中主角就是兄妹的生父派克，作品掛上SFMOMA後，兩人與家人到場「見」這位早逝父親。這也讓多年來只靠線索追尋的身世，透過藝術品獲得具體連結。

  • 普里迪先花二十年尋找線索，並靠網路偵探協助，後來又透過23andMe找到妹妹貝爾頓。兩人確認同父異母關係後，終於能一起追溯生父派克的故事。

  • 派克與伴侶阿巴克爾在1991年委託繪製肖像，正值舊金山愛滋病危機最嚴重時期。畫作呈現親密生活，也記錄派克晚年病痛與同志伴侶的真實處境。

舊金山 維吉尼亞州

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