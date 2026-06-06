全美最佳之一、逾萬顧客預訂… 舊金山華裔麵店仍關門

「乾草堆裡的麵條」（Noodle in a Haystack）2022年的景象。(取自谷歌地圖)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 舊金山華裔麵店獲高度評價，卻在爆滿預訂下悄然歇業。

舊金山華裔麵店獲高度評價，卻在爆滿預訂下悄然歇業。 重點二： 夫妻倆長期超時工作、成本上升，仍難以聘請人手與添設備。

夫妻倆長期超時工作、成本上升，仍難以聘請人手與添設備。 重點三：他們將改開規模較大的Mazé快餐店，盼提升可持續經營。

被紐約時報 和美食家雜誌（Bon Appetit）評為全美最佳餐廳之一、仍有1萬名顧客在預訂座位名單上，但這家由華裔 經營的舊金山 麵店為何卻會關門？

舊金山紀事報報導，夫妻檔克林特和洋子譚（Clint and Yoko Tan）在他們僅有12個座位的吧台餐廳「乾草堆裡的麵條」（Noodle in a Haystack）每周幾個晚上供應精緻的拉麵品鑑菜單。據他們估計，在這段時間裡，他們前後接待了約4000位食客。

在這個預訂競爭激烈的城市裡，這家餐廳的座位總是供不應求，每月一次的預訂往往幾秒鐘就被搶光。至少有1萬名滿懷期待的顧客在「乾草堆裡的麵條」上個月悄悄關門之前，都沒能從等候名單上被排上吧台。

這家餐廳開業僅一年就被紐約時報和美食家雜誌評為全美最佳餐廳之一，而且顯然並不缺少熱情的顧客，為什麼會選擇關門呢？譚氏夫婦感到束手無策。「感覺過去幾年我們一直在原地踏步。更不可思議的是，我們的預訂已經爆滿了。我們再也接不上客人了。而且我們也不知道該何去何從。」克林特說。

這對夫婦幾乎把所有醒著的時間都花在餐廳裡，為了應對不斷上漲的成本，他們不斷提高價格——最終的菜單，包括酒水搭配，人均消費高達306元——但他們卻無力聘請全職員工或購置設備。隨著健康狀況日益惡化，他們發現根本無法繼續經營這家位於列治文區的餐廳。這家餐廳最初是他們在德利市的家中開設的地下快閃店。

「不管有多少人想來，不管你收多少錢，不管你多麼成功，不管你獲得了多少讚譽，」克林特說，「你都無法真正追趕上這些障礙。」

他們的下一個項目是一家名為Mazé的快餐餐廳，將於今年稍後或明年初在Thrive City開業。Thrive City是位於大通中心旁的美食聚集地。Mazé將主打拌麵（mazemen），一種在灣區相對少見的無湯拉麵。

Mazé位於快速發展的米慎灣社區，毗鄰一座職業體育場館，規模較大，譚氏夫婦希望它比之前的Noodle in a Haystack更具可持續性，並能讓更多人品嘗到他們的美食。

「如果我們繼續走過去的路，只開一家只有12個座位的餐廳，那就只有一個結局，」克林特說，「我們不想走上那個結局。我們想實現當初離開家時的初心。」