我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「寧死路上也不死在病床」69歲山東男帶偏癱妻自駕遊中國

NBA／連兩場對位溫班亞瑪占優勢 唐斯FMVP呼聲水漲船高

全美最佳之一、逾萬顧客預訂… 舊金山華裔麵店仍關門

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「乾草堆裡的麵條」（Noodle in a Haystack）2022年的景象。...
「乾草堆裡的麵條」（Noodle in a Haystack）2022年的景象。(取自谷歌地圖)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：舊金山華裔麵店獲高度評價，卻在爆滿預訂下悄然歇業。
  • 重點二：夫妻倆長期超時工作、成本上升，仍難以聘請人手與添設備。
  • 重點三：他們將改開規模較大的Mazé快餐店，盼提升可持續經營。

紐約時報和美食家雜誌（Bon Appetit）評為全美最佳餐廳之一、仍有1萬名顧客在預訂座位名單上，但這家由華裔經營的舊金山麵店為何卻會關門？

舊金山紀事報報導，夫妻檔克林特和洋子譚（Clint and Yoko Tan）在他們僅有12個座位的吧台餐廳「乾草堆裡的麵條」（Noodle in a Haystack）每周幾個晚上供應精緻的拉麵品鑑菜單。據他們估計，在這段時間裡，他們前後接待了約4000位食客。

在這個預訂競爭激烈的城市裡，這家餐廳的座位總是供不應求，每月一次的預訂往往幾秒鐘就被搶光。至少有1萬名滿懷期待的顧客在「乾草堆裡的麵條」上個月悄悄關門之前，都沒能從等候名單上被排上吧台。

這家餐廳開業僅一年就被紐約時報和美食家雜誌評為全美最佳餐廳之一，而且顯然並不缺少熱情的顧客，為什麼會選擇關門呢？譚氏夫婦感到束手無策。「感覺過去幾年我們一直在原地踏步。更不可思議的是，我們的預訂已經爆滿了。我們再也接不上客人了。而且我們也不知道該何去何從。」克林特說。

這對夫婦幾乎把所有醒著的時間都花在餐廳裡，為了應對不斷上漲的成本，他們不斷提高價格——最終的菜單，包括酒水搭配，人均消費高達306元——但他們卻無力聘請全職員工或購置設備。隨著健康狀況日益惡化，他們發現根本無法繼續經營這家位於列治文區的餐廳。這家餐廳最初是他們在德利市的家中開設的地下快閃店。

「不管有多少人想來，不管你收多少錢，不管你多麼成功，不管你獲得了多少讚譽，」克林特說，「你都無法真正追趕上這些障礙。」

他們的下一個項目是一家名為Mazé的快餐餐廳，將於今年稍後或明年初在Thrive City開業。Thrive City是位於大通中心旁的美食聚集地。Mazé將主打拌麵（mazemen），一種在灣區相對少見的無湯拉麵。

Mazé位於快速發展的米慎灣社區，毗鄰一座職業體育場館，規模較大，譚氏夫婦希望它比之前的Noodle in a Haystack更具可持續性，並能讓更多人品嘗到他們的美食。

「如果我們繼續走過去的路，只開一家只有12個座位的餐廳，那就只有一個結局，」克林特說，「我們不想走上那個結局。我們想實現當初離開家時的初心。」

精華 FAQ

  • 夫妻倆雖然預訂爆滿、評價極高，但長期超時工作，加上成本不斷上升、無力聘請全職員工與添購設備，健康也逐漸惡化，最終只能停業。

  • 這家店開業僅一年，就被紐約時報與 Bon Appetit 評為全美最佳餐廳之一；每月預訂幾秒就被搶光，還有約一萬名顧客排在等候名單上。

  • 他們計畫在 Thrive City 開設名為 Mazé 的快餐店，主打拌麵 mazemen，也就是灣區較少見的無湯拉麵，希望以較大規模延續創業理念。

華裔 紐約時報 舊金山

上一則

舊金山現代藝術博物館畫中 同父異母兄妹花20年首見愛滋父

下一則

ACoM線上論壇：綠卡新規 離境申請恐面臨10年禁入境

延伸閱讀

洛時精選／南加最佳20亞洲餐廳 中式占7家

洛時精選／南加最佳20亞洲餐廳 中式占7家
成本上漲 西雅圖2老字號餐廳將關閉

成本上漲 西雅圖2老字號餐廳將關閉
芝加哥米其林3星Smyth 登北美最佳餐廳冠軍

芝加哥米其林3星Smyth 登北美最佳餐廳冠軍
米其林一口氣推北美50佳 包括這家台菜等加州9家上榜

米其林一口氣推北美50佳 包括這家台菜等加州9家上榜

﻿點餐的困惑

﻿點餐的困惑

熱門新聞

舊金山富裕房東涉嫌謀殺租客案中，令人毛骨悚然的細節浮出水面。示意圖。（取自Pexels）

為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺

2026-06-02 13:47
加州將有66萬5000人失去領取ＣalFresh資格，而食品銀行也正準備應對更長的排隊隊伍。(本報檔案照）

川普收緊CalFresh 加州66.5萬人將失領取資格

2026-05-30 02:20
馬龍林（Malone Lam）是該犯罪團夥的創始人之一。(照片來源: 佛州布羅瓦郡警局)

21歲少年捲2.46億比特幣世紀劫案 私人飛機、豪車生活曝光

2026-05-28 17:51
「Laughter Is the Best Medicine」5月活動照片。（受訪者提供）

從哈佛華裔生自殺 省思華人家庭「不能失敗」代價

2026-05-31 02:18
聖荷西州大在一項電腦科學與科技技能評估中排名全美第二，擊敗一眾頂尖大學。（美聯社）

矽谷最強人才工廠出爐 科技巨頭瘋搶畢業生

2026-06-05 18:43
989年的洛馬普列塔地震導致灣區主要交通幹道坍塌。(美聯社)

海沃斷層2043年前6.7級地震機率估33% 灣區盆地重災

2026-06-01 19:12

超人氣

更多 >
王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加
移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？

移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？
川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿

川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿
美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌

美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌
可攜式水冷扇 使用者：一年可省數千元電費

可攜式水冷扇 使用者：一年可省數千元電費